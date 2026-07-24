Cât a costat, de fapt, vacanța în Antalya a lui Miruță - factură

Ministrul Apărării, Radu Miruță. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Transporturilor, Radu Miruță, și-a făcut vacanța în Antalya.

Pentru că s-au speculat tot felul de sume privind concediul său, Radu Miruță a venit cu factura. Ministrul a arătat că a dat 2387 de euro pentru 3 persoane, 7 nopți, toate mesele și avion incluse.

„Minciuna și dezinformarea sunt cel mai mare pericol al zilelor pe care le trăim, dar niciuna nu poate inlocui adevarul dovedit. Adevărul iese mereu la suprafață, oricât ar încerca ei să mintă. În ultimele zile au apărut informații false potrivit cărora vacanța mea cu familia ar fi costat 2.500-2700 de euro pe noapte. Pentru că prefer faptele în locul speculațiilor, public factura.



Nu 2500 de euro pe noapte cum intoxicau cei care probabil asa merg cu banii din cutiile de pantofi, ori din portbagaje, ci 2387 de euro pentru 3 persoane, 7 nopți, toate mesele si avion incluse. Fac asta din respect față de fiecare om de bun simț care merge ca și mine în vacanță pe banii lui, în timp ce facturile de la zborurile Nordis nici acum nu-s clarificate.



De când tulbur apele celor mufați la banul public, rafale de minciuni și acuzații false sunt constant generate și rostogolite la adresa mea in cel mai josnic mod. Am o veste proastă pentru ei: abia m-am încălzit. Sunt convins ca oamenii nu vor mai putea fi prostiți prin articole mincinoase cât timp cei care văd un pericol în asta, combat periodic, propaga mai departe adevărul și scade încrederea în cei care scriu minciuni.



Într-o societate normală, atenția trebuie să fie îndreptată spre cei care nu pot explica de unde provin banii lor, nu spre cei care își pot demonstra, cu facturi, fiecare cheltuială”, a transmis ministrul Radu Miruță.

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