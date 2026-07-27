Miruță, reacție furioasă după incidentele cu drone: Să ne lase cu cascadoriile! Nu există dubiu!

Radu Miruță / Inquam Photos / George Călin

Radu Miruță a avut o reacție dură după incidentele cu drone care au pătruns în spațiul aerian al României.

Ca reacție la pătrunderea dronelor rusești pe teritoriul României, autoritățile au decis expulzarea unui angajat al Ambasadei Rusiei. Conform Ministerului Afacerilor Externe, acesta este obligat să părăsească România în cel mult cinci zile.

Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării, a salutat această decizie, pe care o consideră un răspuns ferm la pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al României. Vizibil supărat, acesta a susținut că proveniența rusă a dronei este dovedită și a cerut ca România să reacționeze ferm prin măsuri diplomatice.

„Este un lucru bun ceea ce a decis doamna ministru Țoiu și Ministerul Afacerilor Externe. Am purtat discuții în acest weekend, vinerea trecută.

Trebuie ca România să manifeste sub formă de protest diplomatic, pentru că ceea ce s-a întâmplat nu respectă nicio cutumă, nu respectă nicio regulă de drept internațional. România nu este o țară aflată în război! A intrat în spațiul aerian românesc o dronă despre care procurorul de caz a confirmat că este o dronă de proveniență rusească.

Atât timp cât pleacă pe poarta fabricii o dronă într-o anumită țară, țara respectivă are obligația de a se asigura că această dronă nu intră pe teritoriul acestei țări fără autorizație.

În cazul de săptămâna trecută - vineri, sâmbătă, duminică - reacția a fost una fermă. Armata Română, duminică, în mai puțin de 5 minute a descoperit drona, a încadrat-o pe radarul de bord (...), sigur, e o consecință a ultimelor măsuri care au fost luate la Ministerul Apărării, dar reacția față de Rusia trebuie să fie una foarte fermă”, a spus Radu Miruță.

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„Să ne lase domnul ambasador cu cascadoriile”

Radu Miruță a explicat că există dovezi clare cu privire la proveniența rusească a dronei care a pătruns vineri în spațiul aerian al României și a criticat poziția ambasadorului Rusiei.

„Să ne lase domnul ambasador cu cascadoriile, atât timp cât, științific, se dovedește că drona este de proveniență rusească! Ultima oară când s-a întâmplat o măsură similară, când a fost chemat ambasadorul, am reușit să trimitem la Ministerul de Externe dovadă cu serial number-ul produsului care indică fabrica și lotul din Rusia, unde a fost produsă această dronă.

Dacă Vladimir Putin și ambasadorul Rusiei nu cred aceste lucruri și spun că nu sunt ale lor, le dăm serial number-ul, să se ducă în Rusia după ele și să vadă poarta fabricii pe care aceste produse au ieșit. Mie mi se pare că este o agresivitate însăși faptul că în fața unei realități tu încerci să spui că nu e de la tine! Nu există dubiu cu privire la proveniența dronei de vineri!”, a spus Radu Miruță.

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„Ne vom manifesta în consecință!

„Cu privire la proveniența dronelor de sâmbătă și de duminică se fac analize. Așteptăm, probabil în cursul zilei de mâine, să primim un rezultat științific, pentru că s-au recuperat fragmente foarte mici.

Așteptăm să vedem științific, cu analize de laborator, chiar chimice, confirmarea faptului că este o anumită proveniență. Din nou ne vom manifesta în consecință!

De unde până unde ajunge România să trebuiască să convingă reprezentantul Federației Ruse în baza unor evidențe fantastice?! Da, drona de vineri a fost rusească, a intrat interzis în spațiul aerian românesc, nu avea ce căuta acolo! Foarte bine că Armata Română a doborât-o!”, a spus Radu Miruță la B1 TV.