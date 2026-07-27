SNSPA marchează 70 de ani de la aderarea României la UNESCO: Un partener credibil și responsabil pe scena internațională

Rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie, președinte al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, în perioada 2012-2014 / Sursa foto: Agerpres

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) marchează luni, 27 iulie 2026, împlinirea a 70 de ani de la aderarea României la Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO).

În ultimele șapte decenii, România și-a consolidat statutul de partener activ al UNESCO, contribuind la promovarea principiilor care definesc organizația: pacea, dialogul intercultural, educația de calitate, protejarea patrimoniului cultural și natural, libertatea de exprimare și dezvoltarea cunoașterii. Aceste valori reprezintă, totodată, repere fundamentale ale misiunii academice asumate de SNSPA.

Marcarea acestei aniversări are loc într-un context în care România ocupă o poziție importantă în cadrul organizației. În noiembrie 2023, pentru prima dată în istoria sa, țara noastră a preluat președinția Conferinței Generale UNESCO, prin alegerea unanimă a ambasadoarei Simona-Mirela Miculescu în funcția de președintă a celui mai înalt for decizional al organizației. Totodată, România exercită mandatul de membru al Consiliului Executiv UNESCO pentru perioada 2025–2029, confirmând recunoașterea internațională a contribuției sale la îndeplinirea obiectivelor organizației.

„Aniversarea a 70 de ani de la aderarea României la UNESCO reprezintă un moment istoric pentru țara noastră și o ocazie de a reflecta asupra contribuției pe care România a avut-o la dezvoltarea cooperării internaționale în domeniile educației, științei și culturii. Evoluția României în cadrul UNESCO este rezultatul unei colaborări instituționale constante, susținute de Comisia Națională a României pentru UNESCO, sub coordonarea Ministerului Educației, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Culturii. De-a lungul acestor șapte decenii, România a demonstrat că poate participa la definirea marilor teme de pe agenda internațională, promovând dialogul, solidaritatea, respectul pentru diversitate și valorile democratice care stau la baza Organizației Națiunilor Unite. Acest parcurs confirmă faptul că România este un partener credibil și responsabil, capabil să contribuie, prin expertiză și dialog, la consolidarea cooperării internaționale și la promovarea valorilor pe care UNESCO le reprezintă”, a declarat rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie, președinte al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, în perioada 2012-2014.

Relația dintre SNSPA și UNESCO are o tradiție solidă, construită de-a lungul mai multor decenii. În cadrul universității funcționează Catedra UNESCO pentru Politici în Știință și Inovare, care contribuie la dezvoltarea cercetării și a cooperării internaționale în domenii de interes strategic. De-a lungul timpului, comunitatea academică a SNSPA a participat la numeroase proiecte, studii și inițiative dezvoltate împreună cu UNESCO, colaborând cu conducerea organizației și cu experții săi în domenii precum educația, învățământul superior, libertatea de exprimare, cercetarea și inovarea. Cadre didactice și cercetători ai SNSPA au contribuit la organizarea Conferinței Mondiale UNESCO privind Învățământul Superior, desfășurată la sediul UNESCO din Paris, în anul 2009, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate viitorului învățământului superior.

Aceste colaborări au fost dezvoltate alături de personalități marcante ale UNESCO și ale învățământului superior internațional. De-a lungul timpului, SNSPA a avut onoarea de a colabora cu directori generali ai UNESCO, precum Federico Mayor, Koïchirō Matsuura, Irina Bokova, Doctor Honoris Causa al SNSPA, și Audrey Azoulay, cu Georges Haddad, fost director al Diviziei UNESCO pentru Învățământ Superior și principal organizator al Conferinței Mondiale UNESCO privind Învățământul Superior (Paris, 2009), Qian Tang, fost asistent al directorului general al UNESCO pentru Educație, David Atchoarena, director al Institutului UNESCO pentru învățarea pe tot parcursul vieții, Jan Sadlak, fondator și fost director al Centrului European pentru Învățământ Superior al UNESCO (UNESCO-CEPES) și Doctor Honoris Causa al SNSPA, Nicolae Manolescu, fost ambasador al României pe lângă UNESCO și Doctor Honoris Causa al SNSPA, E.S. ambasador Simona-Mirela Miculescu, președinta Conferinței Generale UNESCO și fost cadru didactic al Facultății de Comunicare și Relații Publice (SNSPA), Lilian Zamfiroiu, adjunct al ambasadorului României pe lângă UNESCO și absolvent al SNSPA, Madlen Șerban, fost secretar general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, și Ligia Deca, prorector SNSPA și actual secretar general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.

Angajamentul SNSPA față de valorile UNESCO se reflectă și în activitatea sa de cercetare. În decembrie 2025, UNESCO a lansat raportul global World Trends in Freedom of Expression and Media Development 2022–2025: Journalism Shaping a World at Peace, un document de referință care evidențiază evoluția libertății de exprimare și a dezvoltării mass-media la nivel mondial. La elaborarea raportului au contribuit și experți ai Centrului pentru Promovarea Participării și Democrației (CPD) din cadrul SNSPA, beneficiind de sprijinul Catedrei UNESCO pentru Politici în Știință și Inovare și al Excelenței Sale, doamna ambasador Simona-Mirela Miculescu. Această contribuție reflectă implicarea a comunității academice a SNSPA în proiecte internaționale de cercetare și în promovarea libertății de exprimare, a democrației și a valorilor fundamentale susținute de UNESCO.

La 70 de ani de la aderarea României la UNESCO, SNSPA privește această aniversare cu responsabilitatea de a continua să contribuie la promovarea cunoașterii, dialogului și cooperării internaționale. Prin expertiza comunității sale academice și prin implicarea în proiecte de anvergură internațională, SNSPA își propune să rămână un partener al inițiativelor care susțin valorile promovate de UNESCO.