Senatoarea Carmen Orban critică organizarea sesiunii extraordinare a Senatului. Şedinţa a fost întârziată 85 de minute

Foto: Facebook Senatul României

Prof.dr. Carmen Orban critică organizarea sesiunii extraordinare a Senatului. Şedinţa a fost întârziată 85 de minute şi, conform managerului Institutului Clinic Fundeni, acest timp putea fi petrecut în spital sau în pregătirea altor proiecte legislative.

"Nu obișnuiesc să mă plâng de timpul pe care îl dedic responsabilităților mele. Dimpotrivă, îl consider un privilegiu. Dar cred că tocmai de aceea timpul trebuie respectat.

De-a lungul anilor, în medicină, în universitate și în activitatea parlamentară, am învățat că timpul este cea mai prețioasă resursă pe care o avem. Odată pierdut, nimeni nu ni-l poate înapoia.

Astăzi mi-am întrerupt programul și am revenit din concediu pentru a participa la sesiunea extraordinară a Senatului. Deși exista posibilitatea de a vota online, am ales să fiu prezentă în sala de plen. Nu pentru o fotografie, nu pentru a bifa prezența și nici pentru un gest de imagine. Am ales să fiu prezentă pentru a-mi respecta cuvântul, mandatul și, mai ales, pe cetățenii care mi-au acordat încrederea lor. Așa înțeleg eu responsabilitatea unei funcții publice.

Ședința convocată pentru ora 14:00 a început însă la ora 15:25.

Nu cele 85 de minute sunt esența acestei postări. Esențial este ceea ce transmit ele. Atunci când convoci o ședință, îți asumi și responsabilitatea de a crea toate condițiile pentru ca aceasta să înceapă la ora stabilită. Organizarea, coordonarea și leadershipul nu se măsoară doar prin deciziile pe care le iei, ci și prin respectul pe care îl arăți timpului oamenilor.

În acea oră și douăzeci și cinci de minute aș fi putut desfășura activitate medicală în spital, aș fi putut lucra alături de studenții și colegii mei la facultate, aș fi putut pregăti proiecte legislative sau întâlniri de lucru. La fel de bine, aș fi putut lua masa cu familia, aș fi putut petrece puțin timp cu cineva drag sufletului meu, m-aș fi putut plimba prin parc sau, pur și simplu, m-aș fi putut bucura de câteva clipe de liniște.

Toate acestea sunt moduri la fel de valoroase de a trăi timpul. Pentru că timpul nu înseamnă doar muncă. Înseamnă profesie, familie, oameni dragi, sănătate, echilibru și acele momente care ne dau puterea de a reveni, în fiecare zi, cu aceeași energie în slujba oamenilor", a scris prof.dr. Carmen Orban pe Facebook.

"85 de minute, timp care nu mai poate fi recuperat şi care ar fi putut fi dedicat profesiei, familiei"

"Îmi împart fiecare zi între spital, universitate și Senatul României și încerc să îmi onorez fiecare responsabilitate cu aceeași seriozitate. Față de profesie, față de studenți, față de activitatea parlamentară, față de familie și față de oamenii care au încredere în mine. Nu cred că fac un gest excepțional. Cred doar că îmi fac datoria.

De aceea, cred că este firesc să avem aceeași așteptare de la toți cei care coordonează activitatea instituțiilor publice. Respectul pentru timpul celorlalți nu este un simplu gest de curtoazie. Este o dovadă de profesionalism, de organizare și de leadership autentic.

Cele 85 de minute nu au reprezentat doar întârzierea începerii unei ședințe. Au reprezentat 85 de minute din viața fiecărui om prezent în sală – timp care nu mai poate fi recuperat și care ar fi putut fi dedicat profesiei, familiei, oamenilor dragi sau, pur și simplu, câtorva clipe de liniște.

Leadershipul autentic nu înseamnă doar capacitatea de a convoca oameni în jurul unei mese. Înseamnă și responsabilitatea de a le respecta timpul. Pentru că timpul este singurul lucru pe care nimeni nu îl poate restitui. Iar atunci când respecți timpul unui om, îi respecți, de fapt, viața", a mai scris aceasta.