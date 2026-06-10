Eugen Tomac, după declarațiile lui Nicușor Dan: Are dreptate. Partidele mai au și obligația de a valida atunci când este nevoie

Sursa: Agerpres

Eugen Tomac a declarat că apelul președintelui României către partidele politice pentru responsabilitate și dialog este necesar în actualul context de criză politică.

Eugen Tomac a explicat într-o intervenție televizată că apelul recent al președintelui României către formațiunile parlamentare este nu doar oportun, ci și necesar, în actualul context politic marcat de tensiuni și instabilitate instituțională. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac la B1 TV.

Potrivit acestuia, mesajul șefului statului are rolul de a impulsiona partidele să depășească blocajele politice și să contribuie la formarea unei majorități parlamentare funcționale, capabile să susțină instalarea unui nou guvern și stabilizarea situației politice.

Presiunea asupra partidelor și responsabilitatea politică

Întrebat de ce consideră relevantă o nouă intervenție publică a președintelui, Eugen Tomac a insistat că apelul către responsabilitate este justificat în actualul climat politic. El a subliniat că partidele nu au doar un rol electoral, ci și obligația de a asigura funcționarea instituțiilor statului atunci când situația o impune.

“Pentru că domnul președinte are dreptate atunci când le cere partidelor mai multă responsabilitate pentru că dincolo de rolul firesc într-o democrație al partidelor de a le cere ce să se aleagă pentru a reprezenta interesele comunităților în Parlament, mai au și o obligație de a valida atunci când este nevoie, și mai ales în contextul în care ne aflăm în prezent, funcționarea unui guvern. Atât timp cât partidele sunt reticente și și-au impus niște bariere greu de explicat, este absolut esențial să înțelegem că în democrație nu avem doar drepturi, avem și obligații. Și în momentul de față, acest blocaj, această tensiune care există în societate obligă partidele să iasă din această logică care este extrem de păguboasă. Domnul președinte le cere partidelor mai multă flexibilitate și să pună în acest moment extrem de complicat pe primul loc România și cetățenii români.”

Critici la adresa calculului politic

În continuare, premierul desemnat a atras atenția asupra faptului că disputele dintre partide și strategiile electorale pe termen lung afectează capacitatea statului de a răspunde problemelor curente, într-un context geopolitic complicat.

“Niciun cetățean din această țară nu este vinovat că partidele politice se uită mai mult spre anul electoral 2028 decât spre ce se întâmplă astăzi în țara noastră. Avem război la graniță, avem conflicte care ne afectează piața internă și evident că din acest punct de vedere țara are nevoie de un guvern funcțional și din acest punct de vedere sigur că eu îmi doresc, am și fost, am discutat cu toate partidele politice să găsesc consensul necesar pentru a ieși din această stare de blocaj.”

El a adăugat că a purtat discuții cu toate formațiunile politice pentru identificarea unui compromis, în vederea depășirii impasului instituțional.

Eugen Tomac a susținut că propunerea sa de guvern include specialiști cu experiență, considerați capabili să răspundă rapid și eficient problemelor structurale cu care se confruntă Romania.

Condiția esențială: încrederea politică

În opinia sa, depășirea crizei depinde în mod direct de disponibilitatea partidelor de a coopera și de a construi un cadru de guvernare bazat pe bună-credință și dialog.

“Tocmai de aceea am propus un cabinet de ministri format din profesioniști, din oameni bine pregătiți, capabili să răspundă provocărilor prin care trece România în clipa de față. Am demonstrat și demonstrez în continuare întreaga deschidere și disponibilitate spre dialog, spre construirea împreună a unui program de guvernare.

Dar evident că toate pot fi realizate atunci când există bună credință. În momentul de față, evident că îmi doresc ca partidele să iasă din această logică pe care o au până în clipa de față și să se gândească în primul rând la cetățenii români.”

Probleme urgente invocate

Premierul desemnat a enumerat o serie de priorități pentru viitorul executiv: stabilitatea economică, reducerea costurilor de trai, reforma sistemului de sănătate, îmbunătățirea educației și accelerarea absorbției fondurilor europene.

“Nu este un moment ușor. Mi-am asumat o responsabilitate extrem de grea. Înțeleg riscurile prin care trecem. Am o misiune extrem de dificilă, dar plec la drum cu gândul că, dincolo de orice calcul politic, primează interesul cetățenilor români. Cetățenii români își doresc stabilitate, cetățenii români își doresc facturi mai mici, cetățenii români își doresc un sistem de sănătate funcțional, își doresc să tratăm cu mult mai multă seriozitate abandonul școlar.

Sunt probleme cronice pe care nu le mai putem amâna și cu atât mai mult cu cât avem niște termene destul de precise în ceea ce privește angajamentele noastre internaționale, în mod special în relația cu Comisia Europeană privind atragerea banilor gratis pe care ne-i pune la dispoziție Uniunea Europeană.”

Apel final la cooperare

În încheiere, Eugen Tomac a transmis un nou mesaj partidelor, cerând reducerea tensiunilor politice și accelerarea negocierilor pentru formarea unui guvern stabil, orientat clar pro-occidental.

“Deci a sosit momentul să lăsăm jocul politic la o parte. Agenda politică care este justificată într-o democrație atunci când lucrurile sunt clare. Ori dacă vom continua cu această linie pe care observăm în momentul de față Nu cred că asta-și doresc cetățenii. Cetățenii au alte preocupări, alte așteptări și foarte multe dezamăgire și de aceea cred că este nevoie de un guvern capabil să răspundă acestor urgențe pe care le are societatea românească în clipa de față.

Pe mine mă onorează această responsabilitate cu care m-a investit președintele României. O tratez cu maximă seriozitate. Am în fiecare care zi foarte multe întâlniri. Ieri am fost toată ziua în Parlamentul României. Am discutat cu grupuri politice, cu parlamentari neafiliați. Tot mai multă lume înțelege situația prin care trecem. Mă bucur că există foarte multă deschidere, dar mi-aș dori ca și partidele politice să iasă din această stare de reținere și să dea semnale mult mai clare de cooperare.

Pentru că rolul meu este să guvern pentru români într-un acord cinstit și transparent în relația cu partidele politice și evident că sunt deschis și dispus să accept orice compromis rezonabil care ne permite ca la Palatul Victoria să avem în continuare un guvern care păstrează aceeași direcție pro-occidentală. Suntem o țară europeană cu vocație europeană și este esențial ca momentul de față să dăm acest semnal că am depășit momentul de criză și să ne apucăm de treabă. Sunt aici pentru a răspunde acestei urgențe.”

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