Nicușor Dan, declarații de ultimă oră la Palatul Cotroceni: „Sunt îngrijorat”/ „Fac apel la responsabilitatea partidelor”

Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a făcut apel la responsabilitatea partidelor politice, miercuri, într-o declarație la Palatul Cotroceni, criticând tendința politicienilor de a privi spre următoarele alegeri electorale.

Președintele Nicuşor Dan a susținut o scurtă declaraţie, astăzi, la Palatul Cotroceni, unde a anunțat că premierul desemnat Eugen Tomac va cere sprijinul în Parlament pentru formaea noului Guvern. De asemenea, șeful statului a avut un mesaj pentru partidele politice, dar și pentru români.

Nicușor Dan, reproș pentru partidele politice

„În urmă cu câteva zile, am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment, pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie sa aibă întâietate interesul țării.

Am auzit diverse opinii: că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este:

Să păstrez direcția pro-occidentală a României. Să previn o cădere economică bruscă, care să afecteze fiecare familie din țara asta. Sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse, azi, în discuție.

Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog, și atunci că am ales o persoană, cea mai potrivită - așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii, și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă.

Nicușor Dan: Îi sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța

Vreau să vă mai spun un lucru, pentru că, de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegerile viitoare, în cazul de față alegerile din 2028. Puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare, iar guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri. Multe lucruri. Îi sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța. Asigur partenerii noștri că România își păstrează direcția”, a spus Nicușor Dan, miercuri după-amiază, la Palatul Cotroceni.

Amintim că Eugen Tomac a întreprins, de la anunțul desemnării, mai multe discuții cu partidele și grupurile parlamentare.