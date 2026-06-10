Tomac, fără sprijin politic clar, în timp ce vacanța parlamentară se apropie. Chirieac: Țara atârnă de orgoliul lui Bolojan

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Eugen Tomac se confruntă cu un blocaj politic în negocierile pentru formarea guvernului, existând riscul ca România să rămână fără Executiv funcțional peste vară. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul.

Există un risc de blocaj politic în urma negocierilor pentru formarea noului guvern, în contextul în care premierul desemnat Eugen Tomac se află într-o poziție dificilă, chiar și după mai multe zile de discuții, în condițiile în care niciun partid nu și-a exprimat clar sprijinul pentru viitorul cabinet.

Acesta a purtat consultări cu liderii tuturor partidelor parlamentare din fosta coaliție, însă pozițiile rămân divergente: PNL și USR resping ideea unui guvern tehnocrat, în timp ce PSD condiționează sprijinul de noi cerințe, iar UDMR transmite că nu va susține un executiv din care nu face parte, preferând o formulă politică bazată pe fosta coaliție și o majoritate clară.

În paralel, presiunea calendarului politic crește, întrucât președintele este nevoit să accelereze procedura de desemnare, în condițiile în care Parlamentul urmează să intre în vacanță la sfârșitul lunii iunie, iar fără un vot de învestire până atunci, formarea unui guvern ar putea fi amânată până în toamnă. O eventuală sesiune extraordinară ar presupune o mobilizare politică semnificativă, dificil de realizat în cazul unui executiv tehnocrat.

România TV a relatat că premierul desemnat finalizează în această după-amiază lista miniștrilor și programul de guvernare, urmând ca acestea să fie transmise partidelor, în timp ce analistul Bogdan Chirieac a comentat situația într-o intervenție.

Chirieac: Guvernul Tomac e mult mai bun decât guvernul care a fost înainte

"Eu nu văd o problemă cu lista de miniștrii, cu guvernul actual, care oricum, e mult mai bun decât guvernul care a fost înainte, ca specialiști, ca personalități, ca ce vreți dumneavoastră. Aproape toți sunt mai buni decât tot ce am avut înainte. Nu asta e problema.

Problema este că domnul Bolojan nu poate ocupa concomitent toate funcțiile de miniștrii, inclusiv pe cea de prim-ministru. Poate atunci am avea un guvern, ori domnul Tomac nu i-a spus că este disponibil să-i dea funcția de prim-ministru. PNL și USR, domnul Bolojan fiind acum șeful mișcării progresiste din România, nu vor vota un guvern tehnocrat. Ce nu este clar pentru dumneavoastră? Ce vreți mai mult de atât? Nu votează nici guvern politic care ar conține PSD, sau urmă de PSD, sau fum de PSD, sau ce vreți dumneavoastră.

Dânșii votează doar un guvern unde premier este domnul Ilie Bolojan, toți miniștrii sunt PNL, USR și probabil cei de la UDMR, iar PSD este în opoziție. Nu se desprind de această paradigmă. Oamenii trebuie să înțeleagă că nu trebuie să se mai lase influențați de rețelele sociale atunci când votează. Asta dacă vrea să ne asculte cineva. Dacă nu, vom avea mereu astfel de crize.

"O tensiune pe care eu n-am mai văzut-o decât la începutul anilor '90"

Situația economică a României, în momentul de față, este catastrofală. E foarte puțin probabil să mai recuperăm ceva din banii din PNNR. Chiar dacă am mai spus asta, Bolojan a rupt coloana vertebrală a economiei românești cu taxele, impozitele, și toate aberațiile administrativ-fiscale pe care le-a scornit. Nu e nimeni care să ia o măsură, nu de reducere de taxe și impozite, că acest lucru nu mai e posibil acum, dar măcar de ușurare, de nivelare în realizarea afacerilor în România. Nu e nimeni care să facă chestia asta, pentru că nu se dă odată la o parte domnul Bolojan.

Țara atârnă de orgoliul lui Ilie Bolojan. Vom intra în vară cu un guvern care nu va avea posibilitatea de a da Ordonanțe de Urgență, ceea ce absolut necesar pentru că nu ai nici măcar Parlament. Pe parlamentari nu îi văd să renunțe la o lună de concediu ca să stea la Parlament. Probabil că vor face o Sesiune Extraordinară care înseamnă o zi sau două și asta la sfârșitul verii. Situația socială, economică, politică, ați văzut amenințările cu greva în ultima vreme, este la o tensiune pe care eu n-am mai văzut-o decât la începutul anilor '90", a explicat Bogdan Chirieac.

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