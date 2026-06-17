PSD nu îi poate asigura lui Veștea majoritatea de 233 de voturi. Premierul desemnat ar viza șefia PNL - Surse

Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan să formeze noul Guvern. Sursa foto: Agerpres

Premierul desemnat Veștea nu ar avea încă voturile necesare pentru învestire. Cu toate acestea, și-ar pregăti candidatura la șefia PNL.

Adrian Veștea nu dispune, în prezent, de certitudinea că poate aduna cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului în Parlament, potrivit unor surse politice citate de Antena 3 CNN.

Aceleași surse afirmă că, în urma discuțiilor de marți dintre Adrian Veștea, Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, președintele Nicușor Dan și parlamentarii care susțin instalarea unui Guvern Veștea, calculele politice rămân neclare.

Surse prezente la discuții afirmă că PSD nu a reușit să îi ofere președintelui Nicușor Dan o garanție privind existența unei majorități clare pentru învestirea Cabinetului Veștea. Calculele au fost refăcute individual, parlamentar cu parlamentar, însă rezultatul nu confirmă, deocamdată, atingerea pragului de 233 de voturi necesare. În acest context, susținătorii lui Adrian Veștea ar fi început să caute sprijin inclusiv în zona AUR, susțin sursele citate. Președintele Nicușor Dan nu ar fi fost de acord cu o variantă în care Guvernul Veștea ar primi voturi din partea AUR.

Cu toate acestea, s-a decis ca Adrian Veștea să înainteze în Parlament cu lista propusă de miniștri și programul de guvernare. Obiectivul ar fi ca negocierile continuate de Marian Neacșu, de gruparea Thuma din PNL și de ceilalți susținători ai premierului desemnat să asigure voturile necesare care lipsesc în acest moment.

La congresul în care s-ar putea discuta excluderea sa din partid, Veștea vrea să candideze la șefia PNL

În plus, potrivit unor surse din anturajul premierului desemnat, Adrian Veștea ar intenționa să intre în competiție cu Ilie Bolojan pentru funcția de președinte al PNL, la congresul partidului de duminică.

Varianta luată în calcul de susținătorii săi ar fi ca Veștea să candideze la conducerea PNL după ce ar fi fost învestit în funcția de premier, susține sursele Digi 24.

Liberalii se întrunesc miercuri, de la ora 16.00, într-o ședință online în care vor analiza situația generată de Adrian Veștea. Biroul Politic Național al PNL urmează să stabilească vineri convocarea Consiliului Național, care ar putea decide organizarea unui Congres extraordinar al partidului duminică.

La Congresul extraordinar al PNL ar putea fi pusă în discuție și supusă votului excluderea lui Adrian Veștea din partid, după ce acesta a continuat parcursul ca premier desemnat, în pofida solicitării venite din partea conducerii liberale de a renunța. În acest moment, PNL este divizat între actuala echipă de conducere, care îl sprijină pe Ilie Bolojan, și tabăra care susține că Veștea ar putea revitaliza partidul.

Dacă Guvernul Veștea nu va obține votul de învestitură în Parlament, acest lucru va fi considerat primul eșec al desemnării. În continuare, la nivel politic ar urma să fie evaluate și alte opțiuni, inclusiv scenariul formării unui guvern minoritar. În paralel, social-democrații și-au exprimat în culise nemulțumirea față de poziția UDMR, potrivit unor surse din partid. Aceleași surse susțin că Sorin Grindeanu a evitat o discuție directă cu Kelemen Hunor.

CITEȘTE ȘI: PNL și USR intră, miercuri, în ședință