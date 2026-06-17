Adrian Veștea depune lista miniștrilor și programul de guvernare în Parlament. Cine va face parte din cabinetul său - foto AI

Premierul desemnat Adrian Veștea prezintă, miercuri, 17 iunie, lista de miniștri în Parlament.

UPDATE: Au apărut primele nume de posibili miniștri ai Guvernului Veștea

Potrivit informațiilor apărute pe surse, din lista de miniștri pe care Adrian Veştea ar urma să o depună astăzi în Parlament ar face parte:

Alexandru Rogobete - Ministerul Sănătății

Două variante pentru Ministerul Energiei - Bogdan Ivan și Daniel Zamfir

Luca Niculescu - Ministerul Afacerilor Externe

Alexandru Nazare - Ministerul Finanțelor

Rareș Bogdan - Ministerul Fondurilor Europene

Sorin Cîmpeanu - Ministerul Apărării, potrivit surselor Antena 3 CNN.

România Tv, transmite, tot pe surse, că Victor Ponta ar urma să fie numit vicepremier și ministrul al Economiei în Guvernul Veștea.

Știrea inițială:

Adrian Veştea ar putea să depună miercuri lista de miniştri şi programul de guvernare în Parlament. Premierul desemnat a declarat marți, la România TV, că va propune un cabinet format din PSD, PNL şi miniştri tehnocraţi, precizând că unii dintre aceștia s-au aflat şi pe lista lui Eugen Tomac. Precizăm că până acum nu se cunoaște ora la care urmează să se întâmple acest lucru.

„Cu toții așteaptă să lăsăm orgoliile, să devenim implicați, fiindcă, până la urmă, cetățeanul zice: V-am votat, faceți-vă treaba! Depunem lista la Parlament, depunem programul de guvernare în cursul zilei de mâine (miercuri n.r.). Ne vom mobiliza, tocmai pentru a da dovadă de eficiență și pentru a nu mai pierde timpul”, a declarat Adrian Veștea, marți seara.

Veștea îl vrea pe Nazare la Finanțe. Restul numelor, secrete

Deși deocamdată nu se cunoaște lista completă a miniștrilor pe care îi va propune Adrian Veștea, acesta refuzând să menționeze nume, știm că și-l dorește în continuare pe Nazare.

„M-am întâlnit cu Alexandru Nazare, am avut ... și cred că sunt o persoană principială, care la viața mea, din poziția de ordonator ce credite, am executat foarte multe bugete. Bugetul României, în acest moment, când este evaluat de foarte multe organisme de rating, contează să fie în parametrii pe care și i-a prognozat, iar Alexandru Nazare are deschiderea necesară de a face parte din viitorul guvern. Alexandru Nazare și-a manifestat intenția de a face parte din guvern. Am avut o discuție cât se poate de serioasă în cursul zilei de astăzi, ne-am întâlnit de dimineață, i-am spus intenția mea. Și cred că este necesar de a duce la bun sfârșit un buget pe care tu l-ai construit”, a declarat Veștea.

Cine NU va face parte din Guvernul Veștea

"Cu siguranță vor fi colegi din Partidul Național Liberal care vor deveni miniștri. A existat un vot în cadrul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, prin care s-a decis un vot cu recomandare, nu un vot obligatoriu. Este un vot cu recomandare la care parlamentarii pot participa în situația în care anumite grupuri parlamentare își propun acest lucru. Dar marea majoritate a reprezentanților din teritoriu au considerat că, în acest moment și în această situație, nu vor participa la formarea guvernului cu persoane care să ocupe funcții de miniștri.

Lista de miniştri nu va cuprinde membri ai Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, fiindcă ținem cont de rezoluția care a fost dată în cadrul ședinței UDMR și în urma declarațiilor publice. Am avut și eu o întâlnire față în față cu președintele și cu reprezentanții UDMR, iar aceștia mi-au comunicat decizia lor. Este o decizie fermă. Noi ne supunem acestei decizii, dar cred că nu mai putem să ne invităm la nesfârșit unii pe alții la guvernare. Decizia pe care am luat-o este de a forma un guvern politic, un guvern format din Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat și reprezentanți din zona tehnică, tehnocrată", a declarat Adrian Veştea.

Printre numele vehiculate pentru noul Executiv s-ar află şi Luca Nicolescu.

Lista miniștrilor din Guvernul Tomac trimisă partidelor, înainte ca acesta să renunțe mandat

Deși deocamdată nu este clar cine din lista lui Eugen Tomac se va afla și pe cea a lui Adrian, știm că lista completă cu numele miniștrilor din Guvernul pe care îl va propunea Tomac arăta așa:

Sorin Costreie: Viceprim-ministru, Ministerul Educației și Cercetării

Valeriu Nistor: Viceprim-ministru fără portofoliu

Bogdan Dumitru: Viceprim-ministru fără portofoliu

Tiberiu Trifan: Ministerul Afacerilor Interne

Ionuț Simion: Ministerul Finanțelor

Ionuț Mașala: Ministerul Transporturilor

Cosmin Soare-Filatov: Ministerul Justiției

Dănuț Sebastian Neculăescu: Ministerul Apărării Naționale

Florin Duma: Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

Șerban Dragoșloveanu: Ministerul Sănătății

Nicolae Istudor: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Luca Niculescu: Ministerul Afacerilor Externe

Carmen Moraru: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Teodor Dulceață: Ministerul Mediului

Diana Morar: Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

Vladimir Ionaș: Ministerul Dezvoltării

Mihai Ghyka: Ministerul Culturii

Andrei Covatariu: Ministerul Energiei

Precizăm că Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL, este a doua propunere de premier făcută de președintele Nicușor Dan, după ce Eugen Tomac a renunțat la mandat. Numirea lui Veștea a generat un adevărat scandal în PNL, premierul desemnat riscând acum excluderea din partid. Reamintim că marți, 16 iunie, UDMR a intrat în ședință, iar ulterior a anunțat că nu va susține Guvernul Veștea în Parlament.