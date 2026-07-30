Acordul de împrumut SAFE, adoptat de Parlament / MApN, update

Soldați pe teren. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Plenul Senatului a adoptat, joi, proiectul de aprobare a Acordului de împrumut (SAFE) între Uniunea Europeană și România, în valoare de 16.680.055.394 euro.

UPDATE: MApN salută adoptarea de către Camera Deputaților a proiectului de lege pentru aprobarea Acordului de împrumut SAFE dintre Uniunea Europeană și România.

MApN salută adoptarea de către Camera Deputaților a proiectului de lege pentru aprobarea Acordului de împrumut SAFE dintre Uniunea Europeană și România.

SAFE reprezintă o oportunitate pentru România de a-și completa într-un ritm accelerat necesarul de capabilități al Armatei și, în același timp, un instrument european destinat consolidării capacităților industriale și tehnologice în domeniul apărării, în actualul context de securitate, pentru a reduce dependența de importurile de tehnică și tehnologie militară.

Legea stabilește în mod clar că, înainte de recepția oricărui produs livrat în cadrul unui contract de achiziție publică din SAFE, care include obligații de cooperare industrială, furnizorul trebuie să obțină un document oficial care confirmă îndeplinirea acestor obligații.

Acest document este emis de Grupul de lucru constituit potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2025, pe baza propunerii Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, cu cel puțin două luni înainte de fiecare recepție sau la termenele prevăzute în acordurile de cooperare.

În cadrul acestor acorduri, Ministerul Apărării Naționale este semnatar exclusiv în ceea ce privește cerințele operaționale, fără a avea atribuții privind certificarea îndeplinirii cerințelor de cooperare.

În cazul acordului de cooperare încheiat cu Rheinmetall AG, certificarea îndeplinirii angajamentelor de cooperare industrială este condiționată de realizarea obligațiilor asumate de companie pentru proiectele derulate prin SAFE, inclusiv pentru componenta navală, care prevede construcția a patru nave, în contextul demersurilor privind revitalizarea și dezvoltarea Șantierului Naval Mangalia.

Totodată, legea interzice MApN să recepționeze produsele dacă furnizorul nu prezintă documentul de certificare. Prin urmare, recepția produselor nu reprezintă o decizie discreționară, ci o etapă care poate avea loc numai după îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de lege.

Ministerul Apărării Naționale și autoritățile implicate au obligația de a respecta aceste prevederi legale, care urmăresc protejarea intereselor statului român și asigurarea îndeplinirii angajamentelor asumate de furnizori în domeniul cooperării industriale.

Uniunea Europeană a stabilit un nou instrument financiar, garantat din fondurile comunitare

Prin adoptarea SAFE, Uniunea Europeană a stabilit un nou instrument financiar, garantat din fondurile comunitare, prin care acordă sprijin statelor membre care doresc sa investească în industria de apărare prin achiziții publice comune axate pe capabilitățile prioritare din domeniul militar, capabilități și infrastructură de uz dual.

Sprijinul financiar acordat statelor membre UE prin intermediul SAFE se ridică la suma totală de 150 miliarde EUR, având ca obiectiv finanțarea de investiții urgente și la scară largă în baza industrială și tehnologică de apărare europeană (EDTIB), cu scopul de a stimula capacitatea de producție a statelor membre UE și a remedia lacunele actuale în materie de capabilități. Scopul final al acestor investiții este consolidarea gradului general de pregătire pentru apărare al UE.

Finanțarea prin SAFE este disponibilă pentru perioada 2026-2030 și oferă împrumuturi cu maturitate maximă de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani, având o dobândă redusă (maximum 3%). Astfel, România va începe rambursarea acestor sume abia din 2035, într-un interval de 30 de ani.

Principala condiție pentru accesarea finanțării prin SAFE este realizarea achizițiilor publice comune cu cel puțin încă un stat participant (stat membru UE, SEE-AELS sau Ucraina).

În mod excepțional, SAFE permite și achiziții care implică un singur stat membru, însă doar pentru o perioadă limitată de timp – cu condiția încheierii contractului de achiziție până în luna mai 2026.

O altă cerință importantă pentru eligibilitatea achizițiilor în cadrul SAFE este ca cel puțin 65% din costul estimat al produsului final să fie reprezentat de componente provenite din statele participante.

Este important să înțelegem că SAFE este, dincolo de un instrument tehnic, un raspuns strategic al UE privind înzestrarea cu tehnică și echipamente militare, pentru a putea crește capacitate de apărare a UE și NATO.

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Știrea inițială:

Au fost înregistrate 83 de voturi pentru, 35 împotrivă și două abțineri. Acordul a fost semnat la București, la 12 mai 2026 și la Bruxelles, la 20 mai 2026 și la 21 mai 2026.

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Potrivit proiectului, plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea costurilor de finanțare, a costurilor de administrare a lichidității, a costurilor serviciilor pentru cheltuielile de regie și a altor costuri aferente împrumutului vor fi asigurate de Ministerul Finanțelor, conform legislației în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanțărilor rambursabile contactate de Guvernul României, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice guvernamentale.

Costul de finanțare, cuprinzând dobânda și alte taxe conform Deciziei de punere în aplicare (EU, EURATOM) 2024/1974 a Comisiei din 12 iulie 2024 de stabilire a cadrului pentru alocarea costurilor legate de operațiunile de împrumut și de gestionare a datoriei în cadrul strategiei de finanțare diversificate, se va asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, din capitolul 55.01 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi titlul 30 Dobânzi.

Costul de administrare a lichidității, costul serviciilor pentru cheltuielile de regie și alte costuri se vor asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, din capitolul 55.01 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi titlul 20 Bunuri și servicii.

De asemenea, Guvernul României va fi autorizat ca, prin Ministerul Finanțelor, să convină cu Comisia Europeană amendamente la Acordul de împrumut care nu sunt de natură să majoreze obligațiile financiare asumate de România față de Uniunea Europeană, acestea fiind aprobate prin HG.

La dezbateri, liderul senatorilor Pace - Întâi România, Nadia Cerva, a afirmat că adoptarea proiectului este neconstituțională, deoarece este inițiat de mai mulți parlamentari și numai Guvernul are drept de inițiativă în privința acestui Acord.

Proiectul este atacat de Blocul Național Sindical la OLAF și Parchetul European

Ea a z is că proiectul este atacat de Blocul Național Sindical la OLAF și Parchetul European privind posibile nereguli.

Senatorul PNL Silviu Coșa a spus că Acordul este deja semnat de România, iar ratificarea permite tragerea efectivă a fondurilor.

„Întârzierea ar bloca fără rost accesul la finanțare”, a apreciat acesta.

Senatorul USR Gheorghe Ștefănache a afirmat că proiectul reprezintă „un pas corect și matur pentru securitatea României”.

„Programul SAFE reprezintă un răspuns de care România are nevoie, asigurăm apărarea antiaeriană, muniție, drone și motilitate militară”, a menționat el.

Senatul este for decizional în cazul acestui proiect de lege.

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CITEȘTE ȘI: România a semnat contractele din SAFE pentru 12 elicoptere Airbus și 12 radare Thales, anunță Radu Miruță



Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a arătat care este situația la zi a contractelor de achiziţie prin programul SAFE.



Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a transmis recent au fost semnate două contracte de achiziţie prin SAFE. Acestea presupun livrarea a 12 elicoptere de către compania Airbus şi 12 radare de către Thales.



„Situaţia la zi cu contractele SAFE. Astăzi, la ora 11, am semnat contractele pentru ceea ce rămăsese de semnat, şi anume cele 12 elicoptere cu Airbus şi 12 radare de la Thales. Elicopterele vor presupune interacţiune cu platforma IAR Ghimbav pentru localizare. Vor fi livrate începând cu luna 38. Pentru radare, am obţinut o livrare pentru primul radar, de care avem mare nevoie pentru situaţia dronelor care zboară la joasă altitudine, începând cu luna 11, deci nu un an şi jumătate, mai devreme.

Au fost nişte contracte care, fiind achiziţii în comun, s-au desfăşurat prin gestionarea Ministerului Apărării din Franţa, care a colectat contribuţia de la ţările care s-au întregistrat pentru achiziţia în comun. Preţul elicopterelor este semnificativ mai ieftin prin această achiziţie în comun. Noi am încercat o discuţie separată cu aceste companii, cărora le-am cerut localizare în România. (...) Am reuşit ca obligaţiile acestor companii cu privire la localizarea în România să fie asumate şi prin contractul pe care îl avem cu Guvernul francez", a precizat Radu Miruţă într-o conferinţă de presă.

Contracte în valoare de 7,5 miliarde de euro prin SAFE



Ministrul Apărării a menţionat că, până acum, au fost semnate contracte la termen prin programul SAFE în valoare de 7,5 miliarde de euro.

Până în anul 2030, mai sunt de semnat alte contracte, printre care şi un acord privind construirea de drone, în valoare de 200 de milioane de euro, unde partener este Ucraina.