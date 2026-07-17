România a semnat contractele din SAFE pentru 12 elicoptere Airbus și 12 radare Thales, anunță Radu Miruță

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a arătat care este situația la zi a contractelor de achiziţie prin programul SAFE.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a transmis că vineri au fost semnate două contracte de achiziţie prin SAFE. Acestea presupun livrarea a 12 elicoptere de către compania Airbus şi 12 radare de către Thales.

Radu Miruță: Am semnat astăzi contractele SAFE pentru elicoptere și radare

"Situaţia la zi cu contractele SAFE. Astăzi, la ora 11, am semnat contractele pentru ceea ce rămăsese de semnat, şi anume cele 12 elicoptere cu Airbus şi 12 radare de la Thales. Elicopterele vor presupune interacţiune cu platforma IAR Ghimbav pentru localizare. Vor fi livrate începând cu luna 38. Pentru radare, am obţinut o livrare pentru primul radar, de care avem mare nevoie pentru situaţia dronelor care zboară la joasă altitudine, începând cu luna 11, deci nu un an şi jumătate, mai devreme.

Au fost nişte contracte care, fiind achiziţii în comun, s-au desfăşurat prin gestionarea Ministerului Apărării din Franţa, care a colectat contribuţia de la ţările care s-au întregistrat pentru achiziţia în comun. Preţul elicopterelor este semnificativ mai ieftin prin această achiziţie în comun. Noi am încercat o discuţie separată cu aceste companii, cărora le-am cerut localizare în România. (...) Am reuşit ca obligaţiile acestor companii cu privire la localizarea în România să fie asumate şi prin contractul pe care îl avem cu Guvernul francez", a precizat Radu Miruţă într-o conferinţă de presă.

Contracte în valoare de 7,5 miliarde de euro prin SAFE

Ministrul Apărării a menţionat că, până acum, au fost semnate contracte la termen prin programul SAFE în valoare de 7,5 miliarde de euro.

Până în anul 2030, mai sunt de semnat alte contracte, printre care şi un acord privind construirea de drone, în valoare de 200 de milioane de euro, unde partener este Ucraina.