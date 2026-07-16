„Dacă de mâine nu mai dețineți nimic?” Mesajul care a stârnit îngrijorare după atacul din imobiliare

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„Dacă mâine găsiți că aveți 1000 de proprietăți pe numele vostru sau că nu mai dețineți nimic…”

Toate sistemele informatice gestionate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), inclusiv adresele de e-mail ale instituției și aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra sunt nefuncționale, începând de marți, 14 iulie, după ce instituția a fost ținta unui atac cibernetic.

Eliberarea extraselor de carte funciară, intabulările sau verificările necesare pentru finalizarea tranzacțiilor imobiliare ori obținerea de credite ipotecare sunt blocate.

Brokerul și consultantul imobiliar Georgian Marcu a zis că atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este extrem de grav. El este de părere că atacul ar putea avea consecințe majore asupra datelor privind proprietățile din România.

„Atacul cibernetic asupra ANCPI ar trebui să țină prima pagină a ziarelor și a televiziunilor din România. Cineva, are acces în momentul de față la tot ce înseamnă carte funciară a oricărei proprietăți din România. Se poate juca cu datele, le poate modifica, le poate vinde mai departe. Înțeleg, de la niște oameni mult mai informați decât mine, ca pe dark web a fost documentat tot procesul, cu printscreen-urile aferente!



10.000.000 euro ar fi fost solicitarea hackerilor! Din estimarea băieților care se ocupă cu cybersecurity hackerii au avut acces în sistem timp de 3-6 luni. Parolele păstrate de administratori au fost de genul parola 1234 sau gigel 5678, sunt la liber e dark web. În opinia lor ar dura minimum o lună restaurarea datelor dat fiind ca hackerii au anunțat ca au șters inclusiv back-up-urile.

În concluzie we are fu…Ed! Dacă mâine găsiți ca aveți 1000 de proprietăți pe numele vostru sau ca nu mai dețineți nimic… nu vă panicați, totul se va rezolva, cu hârtiile alea scrise! Și ca să fie tacâmul complet înțeleg că și tot ce înseamnă PNRR e în cap, au reușit să hakuiasca și acest sistem. Doar niste zeci de miliarde de euro, nu e mult!”, a zis Georgian Marcu, broker și consultant imobiliar.

Dacă problema nu se rezolvă până la 31 iulie, cei care au antecontracte pe imobile nu vor mai putea beneficia de TVA de 9%, ci vor plăti TVA de 21%.

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