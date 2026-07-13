Se scumpesc energia şi apa? Predicţia lui Adrian Negrescu. Plafonările, greşeală uriaşă a Guvernului

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Economistul Adrian Negrescu trage un semnal de alarmă şi anticipează o scumpire la energie electrică şi apă curentă.

"Eu mă aştept la o scumpire a energiei electrice în perioada următoare. Se vorbeşte din ce în ce mai des despre o scumpire a preţului apei, mai ales la Hidroelectrica. N-a mai crescut de mult preţul apei la Hidroelectrica. Şi asta înseamnă o scumpire a preţului la energie. Asta se va duce într-un nou val de inflaţie. Sper să nu ajungem în acest scenariu şi sper ca autorităţile să găsească soluţii.

Şi mă refer la soluţii inclusiv în zona carburanţilor. Pentru că vedem o anomalie economică în momentul de faţă în România, faţă de celelalte ţări din regiune. În timp ce preţul petrolului a scăzut semnificativ, faţă de 120 de dolari cât era la un moment dat, la noi preţurile carburanţilor nu au scăzut. Şi ştiţi de ce? Pentru că mai mult de jumătate din preţ e format din taxele pentru statul român.

Jucătorii din piaţă încearcă, probabil, în această perioadă să recupereze mare parte din pierderile contabile realizate în perioada în care a fost starea de urgenţă, când a fost plafonat adaosul. Ei au avut un plan de afaceri, au prognozat nişte încasări, nu le-au mai realizat. Din păcate pentru noi, încearcă acum să îşi recupereze pierderile. De aia nu e bine să intervii cu plafonări, cu tot felul de măsuri administrative, că dai peste cap piaţa. Şi ne trezim ca la energia electrică, să avem scumpiri de peste 80% de la o lună la alta. Pentru că acele plafonări nu fac decât să ascundă sub preş toate efectele negative ale acestei decizii. Iar acum suferim în continuare din cauza creşterii preţului la energie, cea mai mare creştere din istoria României", a declarat Adrian Negrescu.