AFM dă startul Programului Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice

Programul RABLA 2026. Sursa foto: Unsplash, rol ilustrativ

Administrația Fondului pentru Mediu anunță lansarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla Auto 2026 pentru persoane fizice.

Administrația Fondului pentru Mediu anunță lansarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla Auto 2026 pentru persoane fizice începând cu data de 20 iulie 2026, ora 10:00. Sesiunea va rămâne deschisă până la data de 31 decembrie 2026, ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului alocat.

„În acest an, am alocat un buget de 300 de milioane de lei pentru Programul Rabla Auto destinat persoanelor fizice, un buget mai mare decât cel de anul trecut. Vrem să venim în sprijinul românilor care doresc să își schimbe mașinile vechi și poluante cu autovehicule noi, mai eficiente și mai puțin poluante. Continuăm astfel procesul de înnoire a parcului auto național și susținem achiziția de vehicule electrice și hibride, dar și a autovehiculelor cu motorizare termică, inclusiv GPL/GNC, pentru a oferi beneficiarilor posibilitatea de a alege soluția potrivită, contribuind în același timp la reducerea impactului asupra mediului și la un aer mai curat.”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Suma alocată sesiunii de înscriere este de 300.000.000 de lei, din care:

- 165.000.000 lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid;

- 120.000.000 lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid și autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

- 15.000.000 lei pentru achiziţionarea motocicletelor sau a motocicletelor electrice.

În cadrul acestui program, nu este permisă finanțarea achiziției autovehiculelor alimentate cu motorină, pentru a încuraja utilizarea tehnologiilor mai prietenoase cu mediul. Pentru a facilita accesul la finanțare, înscrierea în program se realizează online, direct prin aplicația informatică disponibilă pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, www.afm.ro.

În cadrul Programului Rabla Auto, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete:

– 18.500 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

– 15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

– 12.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

– 10.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau a unei motociclete.

Toate informațiile privind condițiile de înscriere, documentele necesare și pașii de urmat sunt disponibile pe site-ul oficial al AFM: https://www.afm.ro/rabla_auto_pf_ghid_finantare.php.