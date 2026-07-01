Furtunile din România strică maşinile. 62 de milioane de lei, despăgubiri CASCO după fenomene meteo în 2025

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UNSAR a anunţat că în 2025, din cauza fenomenelor meteo extreme, a fost plătită suma de 62 de milioane de lei pe poliţe CASCO.

Cu toate astea, doar 1 din 10 maşini din România beneficiază de o poliţă CASCO.

"Companiile de asigurări Membre ale UNSAR au achitat anul trecut despăgubiri de peste 62,3 milioane lei în baza polițelor CASCO pentru pagube produse de furtuni, în urma soluționării a peste 5.600 dosare de daună, evidențiind impactul financiar semnificativ pe care fenomenele meteo extreme îl pot avea asupra proprietarilor de autovehicule și rolul esențial al unei polițe CASCO în protejarea acestora.

Reamintim că, în medie, 15 autovehicule și 15 locuințe au fost despăgubite zilnic anul trecut în urma furtunilor. În prezent, doar circa 10% dintre autovehiculele din România beneficiază de protecția oferită de o poliță CASCO", transmite UNSAR într-un comunicat de presă.

"Fenomenele meteo extreme nu mai sunt evenimente izolate, ci o realitate cu care ne confruntăm tot mai des. O singură furtună poate genera cheltuieli dificil de suportat din bugetul propriu. Practic, polița CASCO transformă un risc financiar major într-o situație gestionabilă, oferind protecția de care șoferii au nevoie exact atunci când apare un eveniment neprevăzut”, a declarat Alexandru Ciuncan, Președinte & Director General al UNSAR.

"În funcție de clauzele contractuale, o poliță CASCO poate oferi protecție pentru o gamă largă de riscuri – de la fenomene naturale, precum furtunile și grindina, până la accidente, vandalism sau furt. Recomandăm proprietarilor de autovehicule să analizeze beneficiile unei astfel de asigurări și să aleagă nivelul de protecție potrivit nevoilor lor”, a adăugat Alina Bărbulescu, Coordonator Secțiuni Asigurări Generale, UNSAR.