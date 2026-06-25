Euro digital, un eşec în pregătire? Motivele pentru care nu va funcţiona

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Euro digital este o versiune electronică a monedei euro, care ar putea fi utilizată la fel ca şi numerarul pentru plăţi în magazine, online şi între persoane fizice, fără costuri suplimentare pentru utilizatori.

Euro digital va permite tuturor rezidenţilor din euro zone să facă plăţi online şi direct. Pregătit de şase ani de BCE, euro digital a devenit o problemă mai presantă, după revenirea la Casa Albă a lui Donald Trump, care a impus taxe vamale partenerilor comerciali tradiţionali, cum ar fi Uniunea Europeană, sporind temerile că SUA ar putea la un moment dat transforma într-o armă dominaţia asupra reţelelor de plăţi.

Cu toate astea, mutarea pare că va eşua. Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, a explicat de ce "euro digital" nu va funcţiona.

"A trecut Euro Digital de comisiile din parlamentul european.

Se anunță a fi un eșec.

Nu veți putea deține mai mult de 3.000 de euro.

Nu veți putea câștiga nicio dobândă la ei.

Întreprinderile n-au dreptul să vă țină banii mai mult de 24 de ore. Nu cumva să puteți ocoli limita de 3.000 de euro prin a-i plasa într-o companie.

Și nu doar atât, dar și această limită se mai poate modifica în funcție de ce stabilesc niște politicieni că este "contextul economic".

De exemplu în timp de criză, vor putea să vă forțeze să cheltuiți banii prin a diminua limita. Adică fix atunci când va fi incertitudinea maximă și veți căuta un refugiu, pe acesta nu-l veți avea.

De ce face UE asta?

Din cauza apariției "stable coins". Adică monede digitale legate 1 la 1 de o monedă clasică (fiat). Au apărut multe mai ales cu dolarul.

UE a vrut o alternativă de stat la aceste stable coins. Din păcate una tipică pentru stat și un eșec garantat.

Dacă voiau un sistem de plăți care să nu mai depindă de Visa și Mastercard, asta ar fi fost o idee bună. Dar ar fi trebuit să facă asta. Nu un stablecoin al băncii centrale cu o tonă de limitări care nu există nicăieri altundeva", a scris Claudiu Năsui pe Facebook.

Aprobarea proiectului de regulament de către Comitetul Economic al PE vine după trei ani de divergenţe între BCE şi bănci, care sunt îngrijorate de retragerile din depozite şi de pierderea veniturilor.

"Introducerea euro digital va reduce dependenţa excesivă de furnizorii din afara Europei, acesta devenind un mijloc de plăţi pan-european şi va aduce moneda unică în era digitală dând cetăţenilor blocului comunitar libertatea de a opta să plătească cu banii băncii centrale în tranzacţiile zilnice", se arată în proiectul de regulament.