Câți bani a încasat ANAF din taxa aplicată coletelor Temu și Shein. Peste 6,6 milioane de livrări în primele luni din 2026

Măsura a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026, prin Legea 239/2025. Taxa este percepută pentru toate coletele care ajung în România din afara UE, iar curierii au obligația să colecteze suma de la comercianții care trimit produsele către clienți din România.

În spațiul public, măsura a devenit cunoscută drept taxa „Temu și Shein”, pentru că cele două platforme chinezești domină segmentul comenzilor ieftine livrate din afara Uniunii Europene.

Aproape 167 de milioane de lei colectate de ANAF

Datele citate de Wall-street.ro arată că ANAF a încasat 166.809.800 de lei în perioada ianuarie - martie 2026.

În total, autoritățile au raportat 6.672.392 de colete declarate și taxate.

Cele mai multe livrări au fost înregistrate în luna martie.

Situația pe fiecare lună

Ianuarie 2026

ANAF a colectat 48.920.225 de lei.

Au fost declarate și achitate 1.956.809 colete.

Februarie 2026

Sumele colectate au ajuns la 55.221.100 de lei.

Numărul coletelor declarate și achitate a fost de 2.208.844.

Martie 2026

Statul a încasat 62.668.475 de lei.

Au fost raportate 2.507.739 de colete.

Taxa nu se aplică doar comenzilor Temu și Shein

Datele raportate către ANAF includ toate coletele cu valoare sub 150 de euro care intră în România din afara Uniunii Europene, nu doar comenzile făcute pe Temu și Shein.

Totuși, cele două platforme au devenit simbolul acestei taxe, pentru că volumele de livrări către România au crescut puternic în ultimul an.

Cum au reacționat Shein și Temu

Cele două platforme chinezești au transferat costul taxei către clientul final.

Retailerul de fashion Shein a introdus această taxă încă de la începutul anului 2026. Temu a aplicat măsura începând din luna aprilie, potrivit informațiilor publicate de sursa citată.

În paralel, Temu și-a extins strategia pe piața locală și a început să atragă comercianți români în marketplace-ul său. Mai multe afaceri din România vând deja produse prin intermediul platformei.