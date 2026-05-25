Sorana Cîrstea, în turul al doilea la Roland Garros

Sorana Cîrstea a învins-o pe tânăra jucătoare franceză Ksenia Efremova (17 ani), cu 6-3, 6-1, duminică seara, la Paris, în prima rundă a turneului de Mare Șlem de la Roland Garros.
Cîrstea (36 ani), numărul 18 mondial, a avut nevoie de o oră și 10 minute pentru a se impune în fața unei adversare care ocupă locul 625 în lume și a fost beneficiara unui wild card.
Sorana Cîrstea este pentru a 17-a oară pe tabloul principal de la Roland Garros, unde a jucat 33 de meciuri, câștigând 17 dintre ele. Cel mai bun rezultat al său este atingerea sferturilor de finală în 2009.
Românca, a 18-a pe lista capilor de serie, nu a participat la ediția de anul trecut a competiției.
Cîrstea și-a asigurat un cec de 130.000 de euro și 70 de puncte WTA, iar în turul secund o va înfrunta pe învingătoarea dintre croata Petra Marcinko și germanca Eva Lys. (Agerpres)
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
Îi doresc să aibă puterea și dorința ca la sfârșitul anului să poată juca în turneul campioanelor. Observandui determinarea cred că este posibil ....succes
* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate
de Anca Murgoci