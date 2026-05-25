Sorana Cîrstea, în turul al doilea la Roland Garros

Cîrstea (36 ani), numărul 18 mondial, a avut nevoie de o oră și 10 minute pentru a se impune în fața unei adversare care ocupă locul 625 în lume și a fost beneficiara unui wild card.

Sorana Cîrstea este pentru a 17-a oară pe tabloul principal de la Roland Garros, unde a jucat 33 de meciuri, câștigând 17 dintre ele. Cel mai bun rezultat al său este atingerea sferturilor de finală în 2009.

Românca, a 18-a pe lista capilor de serie, nu a participat la ediția de anul trecut a competiției.

Cîrstea și-a asigurat un cec de 130.000 de euro și 70 de puncte WTA, iar în turul secund o va înfrunta pe învingătoarea dintre croata Petra Marcinko și germanca Eva Lys. (Agerpres)



