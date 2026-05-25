DCNews Sport Tenis Sorana Cîrstea, în turul al doilea la Roland Garros
Data publicării: 25 Mai 2026

Sorana Cîrstea, în turul al doilea la Roland Garros
Autor: Crişan Andreescu

Sorana Cîrstea a învins-o pe tânăra jucătoare franceză Ksenia Efremova (17 ani), cu 6-3, 6-1, duminică seara, la Paris, în prima rundă a turneului de Mare Șlem de la Roland Garros.

Cîrstea (36 ani), numărul 18 mondial, a avut nevoie de o oră și 10 minute pentru a se impune în fața unei adversare care ocupă locul 625 în lume și a fost beneficiara unui wild card.

Sorana Cîrstea este pentru a 17-a oară pe tabloul principal de la Roland Garros, unde a jucat 33 de meciuri, câștigând 17 dintre ele. Cel mai bun rezultat al său este atingerea sferturilor de finală în 2009.

Românca, a 18-a pe lista capilor de serie, nu a participat la ediția de anul trecut a competiției.

Cîrstea și-a asigurat un cec de 130.000 de euro și 70 de puncte WTA, iar în turul secund o va înfrunta pe învingătoarea dintre croata Petra Marcinko și germanca Eva Lys. (Agerpres)

Comentarii (1)

Adrian   •   25 Mai 2026   •   07:12

Îi doresc să aibă puterea și dorința ca la sfârșitul anului să poată juca în turneul campioanelor. Observandui determinarea cred că este posibil ....succes

