Sorana Cîrstea, în sferturile probei de dublu la Linz (WTA)

Turneul este dotat cu premii totale de 1.049.083 de euro. Perechea Sorana Cîrstea/Shuai Zhang a învins, marți, cuplul american Sloane Stephens/Katie Volynets, cu 6-1, 6-3.

Principalele favorite au obținut victoria după numai 62 de minute de joc.

Cîrstea și partenera sa și-au asigurat un cec de 9.700 de euro și 108 puncte WTA la dublu, iar în sferturi vor înfrunta câștigătoarele din meciul Maria Kozîreva (Rusia)/Irina Șimanovici (Belarus) - Miyu Kato (Japonia)/Liudmila Samsonova (Rusia).

Tot marți, Sorana Cîrstea a învins-o pe austriaca Sinja Kraus cu 6-3, 6-3, în primul tur la simplu. (Agerpres).



