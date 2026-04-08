Sorana Cîrstea, în sferturile probei de dublu la Linz (WTA)

Perechea româno-chineză Sorana Cîrstea/Shuai Zhang s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 500 de la Linz (Austria).
Turneul este dotat cu premii totale de 1.049.083 de euro. Perechea Sorana Cîrstea/Shuai Zhang a învins, marți, cuplul american Sloane Stephens/Katie Volynets, cu 6-1, 6-3.
Principalele favorite au obținut victoria după numai 62 de minute de joc.
Cîrstea și partenera sa și-au asigurat un cec de 9.700 de euro și 108 puncte WTA la dublu, iar în sferturi vor înfrunta câștigătoarele din meciul Maria Kozîreva (Rusia)/Irina Șimanovici (Belarus) - Miyu Kato (Japonia)/Liudmila Samsonova (Rusia).
Tot marți, Sorana Cîrstea a învins-o pe austriaca Sinja Kraus cu 6-3, 6-3, în primul tur la simplu. (Agerpres).
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News