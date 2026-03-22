€ 5.0951
|
$ 4.4087
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.4087
 
DCNews Sport Tenis Sorana Cîrstea, în optimi la Miami Open (WTA)
Data publicării: 06:26 22 Mar 2026

Sorana Cîrstea, în optimi la Miami Open (WTA)
Autor: Crişan Andreescu

FOTO: Agerpres / Sorana Cirstea

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari, după ce a învins-o pe belgianca Elise Mertens, cap de serie numărul 21.

Cîrstea (35 ani, 35 WTA) a câștigat după o oră și 18 minute de joc, scor 6-3, 6-2.

Românca s-a impus în toate cele patru partide directe cu Mertens (30 ani, 19 WTA). În 2016, a învins-o pe 6-3, 6-0 în turul al treilea al calificărilor la Roland Garros, în 2018 a câștigat cu 7-5, 6-4, în turul al doilea la Doha, iar în 2021 s-a impus cu 6-1, 7-6 (7/3), în finala de la Istanbul.

Cîrstea și-a asigurat un cec de 105.720 de dolari și 120 de puncte WTA, iar următoarea sa adversară va fi o americancă, învingătoarea dintre Alycia Parks și Coco Gauff.

Într-un meci din turul secund, Ruse (28 ani, 73 WTA) a fost învinsă de americanca Madison Keys (31 ani, 18 WTA), a 15-a favorită, cu 6-3, 6-0, după 67 de minute.

Keys conduce acum cu 3-0 în meciurile directe cu Ruse, pe care a învins-o anul trecut în turul al doilea la Australian Open, în drumul său către trofeu, cu 7-6 (7/1), 2-6, 7-5, și tot în 2025, în primul tur la Wimbledon, cu 6-7 (4/7), 7-5, 7-5.

Ruse s-a ales cu un cec de 36.110 dolari și 35 de puncte WTA.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
x close