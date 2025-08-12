Data actualizării: | Data publicării:

Sorana Cîrstea, în optimile de finală ale turneului de la Cincinnati

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari, luni, după ce a învins-o pe chinezoaica Yue Yuan cu 6-7 (2/7), 6-4, 6-4.

Cîrstea (35 ani, 138 WTA) s-a impus după aproape trei ore de joc (2 h 51 min).

Cîrstea a reușit 9 ași în acest meci, care a fost prima sa confruntare cu Yuan (26 ani, 98 WTA).

Sorana Cîrstea a ratat o minge de set în primul act al întâlnirii, în setul secund a revenit de la 2-4, iar în decisiv de la 0-2.

Românca și-a asigurat un cec de 56.678 de dolari și 120 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe poloneza Iga Swaitek, care a beneficiat de retragerea ucrainencei Marta Kostiuk.

Swiatek (24 ani, 3 WTA) a câștigat toate cele patru confruntări cu Cîrstea, ultimele două cu 6-1, 6-1, românca reușind să câștige un singur set în aceste dueluri. (Agerpres)

