€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Sport Tenis Jannik Sinner a câştigat Turneul Campionilor pentru al doilea an la rând
Data publicării: 23:08 16 Noi 2025

Jannik Sinner a câştigat Turneul Campionilor pentru al doilea an la rând
Autor: M.C

sinner_83937500 Jannik Sinner
 

Încă o performanţă importantă pentru sportivul italian.

Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul 2 mondial, a câştigat Turneul Campionilor pentru al doilea an consecutiv, după ce l-a învins în finală, cu 7-6 (7/4), 7-5, pe spaniolul Carlos Alcaraz, liderul clasamentului ATP, duminică seara la Torino.

Sinner (23 ani) a ajuns astfel la un total de 24 de trofee cucerite ca profesionist, şase dintre ele în 2025.

Italianul a înregistrat cu această ocazie a 31-a sa victorie consecutivă indoor pe hard, suprafaţa sa favorită.

El a fost recompensat cu un ce de 5,07 milioane de dolari după ce a reuşit să încheie neînvins competiţia de final de sezon din circuitul ATP.

Carlos Alcaraz (22 ani) are la rândul său 24 de titluri în circuitul profesionist şi, în ciuda eşecului de la Torino, rămâne cu un bilanţ favorabil în duelurile cu Sinner, pe care l-a învins pe 10 ori în 16 confruntări.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Jannik Sinner
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 39 minute
BANCUL ZILEI: Ce i s-a cerut peștișorului de aur
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Ucraina le cere aliaţilor bani pentru a extinde producţia de drone
Publicat acum 1 ora si 58 minute
Avantajul major al chirurgiei robotice în tratarea herniei. Dr. Teodor Buliga: Eu n-aș putea face asta cu propria mână
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Jannik Sinner a câştigat Turneul Campionilor pentru al doilea an la rând
Publicat acum 2 ore si 44 minute
Nicușor Dan: Teoretic e stupid, dar luăm bani de la sănătate și educație pentru apărare. Ca să fim în NATO trebuie să plătim!
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 15 Noi 2025
Paradox pe şoselele din România. "Eu, ăla cinstit, pe unde merg?". Titi Aur subliniază problemele de pe autostrăzi
Publicat pe 15 Noi 2025
Sondaj CURS: rezultate vot dacă mâine ar avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei
Publicat pe 15 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Diviziunea muncii la birou
Publicat pe 15 Noi 2025
Economia României a pierdut cel mai important lucru, avertizează un expert
Publicat acum 15 ore si 47 minute
Arbitrul Michael Oliver a recunoscut că a greşit la Bosnia-România. Marius Marin a dezvăluit discuţia cu centralul
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close