Jannik Sinner a câştigat Turneul Campionilor pentru al doilea an la rând

Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul 2 mondial, a câştigat Turneul Campionilor pentru al doilea an consecutiv, după ce l-a învins în finală, cu 7-6 (7/4), 7-5, pe spaniolul Carlos Alcaraz, liderul clasamentului ATP, duminică seara la Torino.

Sinner (23 ani) a ajuns astfel la un total de 24 de trofee cucerite ca profesionist, şase dintre ele în 2025.

Italianul a înregistrat cu această ocazie a 31-a sa victorie consecutivă indoor pe hard, suprafaţa sa favorită.

El a fost recompensat cu un ce de 5,07 milioane de dolari după ce a reuşit să încheie neînvins competiţia de final de sezon din circuitul ATP.

Carlos Alcaraz (22 ani) are la rândul său 24 de titluri în circuitul profesionist şi, în ciuda eşecului de la Torino, rămâne cu un bilanţ favorabil în duelurile cu Sinner, pe care l-a învins pe 10 ori în 16 confruntări.