Cupa Davis: Radu Țurcanu a adus victoria României cu El Salvador

Radu David Țurcanu a adus victoria echipei României, 3-1 cu El Salvador, în primul tur al Grupei Mondiale II a Cupei Davis, după ce l-a învins pe Cesar Cruz cu 7-6 (7/5), 6-3, duminică, la Santa Tecla.

Țurcanu (19 ani, 660 ATP), debutant în echipa României cu prilejul acestei întâlniri, s-a impus după o oră și 48 de minute de joc efectiv. Meciul fusese întrerupt la 15-0 pentru român în setul secund, dar a fost reluat după circa o oră.



S-a jucat, parțial, și ultimul meci de simplu, suspendat la scorul de 6-4, 3-0 în favoarea lui Gabriel Ghețu, contra lui Juan Carlos Fuentes Vasquez (20 ani, 1.999 ATP la simplu), după o oră și 28 de minute.



În primul meci de simplu, Țurcanu l-a învins pe Marcelo Arevalo (34 ani) cu 6-7 (3/7), 6-3, 6-2. Apoi, Gabriel Ghețu (17 ani, 765 ATP), debutant și el în Cupa Davis, a trecut de Cesar Cruz (19 ani, 1.400 ATP) cu 6-1, 2-6, 6-2.



Punctul gazdelor a fost adus de perechea Marcelo Arevalo/Cesar Cruz, care a dispus de cuplul Mircea-Alexandru Jecan/Bogdan Pavel cu 6-4, 6-4, în meciul de dublu.



Căpitanul nejucător al echipei României, Adrian Marcu, a contat doar pe cei patru jucători în El Salvador, în timp ce din echipa gazdelor au mai făcut parte Diego Duran (20 ani, 1.658 ATP la simplu, 1.391 ATP la dublu) și Donald Hall (28 ani). Căpitanul echipei este Lluis Miralles.



România a fost învinsă de Bulgaria cu 3-1, pe 31 ianuarie-1 februarie, la Craiova, în play-off-ul Grupei Mondiale I a competiției. În play-off-ul Grupei Mondiale II, El Salvador a trecut de Republica Moldova, cu 3-2, pe teren propriu, la Santa Tecla.



România nu mai întâlnise până acum El Salvador. (Agerpres)

