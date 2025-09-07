Ilie Năstase nu renunţă la războiul cu Serena Williams. Ce a spus despre noul look al fostei sportive

Ilie Năstase continuă să o înţepe pe Serena Williams de fiecare dată când are ocazia. Iată ce a spus după ce a fost întrebat ce părere are despre noua înfăţişare a fostului număr 1 mondial.

Serena Williams a slăbit nu mai puţin de 14 kg în ultimul an, dar Ilie Năstase vine cu o replică acidă.

”Nu trebuia să slăbească așa! Nu o mai recunoaște nimeni. Ea mai grasă trebuia să se facă. Nu mă băga, mă iau ăia prin America… Gata, că nu mai iau viză, lasă-mă în pace”, a spus Ilie Năstase, în cadrul unei conferințe de presă.

Fosta mare jucătoare americană Serena Williams a fost onorată cu Premiul Prinţesa de Asturia pentru sport pentru cariera sa stelară, au anunţat organizatorii spanioli, conform Agerpres.

Williams (43 ani) a obţinut în carieră 73 de titluri la simplu, dintre care 23 de Mare Şlem. Serena a câştigat Premiul Laureus (Oscarul în sport) de cea mai bună sportivă a anului de patru ori (2003, 2010, 2016, 2018), obţinând şi premiul Laureus de revenirea anului (2007). În 2022, ea a anunţat că se retrage din tenis pentru a se concentra asupra familiei şi a afacerilor sale.



Premiul Prinţesa de Asturia, în valoare de 50.000 de euro, este unul din cele opt premii anuale ale fundaţiei pentru diferite domenii, inclusiv artă, literatură şi ştiinţă.



Ceremonia de decernare a premiilor, condusă de prinţesa Leonor a Spaniei, are loc în fiecare toamnă în oraşul Oviedo.



Printre foştii câştigători ai premiului pentru sport se numără schioarea americană Lindsey Vonn, echipa olimpică a refugiaţilor şi naţionala de rugby a Noii Zeelande.

