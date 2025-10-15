Jaqueline Cristian, în sferturi la Osaka (WTA)

Jaqueline Cristian (27 ani, 47 WTA) a avut nevoie de două ore de joc (1 h 57 min) pentru a trece de a opta favorită.



Românca a pierdut fără drept de apel primul set (0-6), dar l-a început bine pe al doilea, conducând cu 3-0. Ea a rămas la conducere, păstrând un break avans și s-a impus cu 6-4. În decisiv, iberica a condus cu 2-1, dar Jaqueline Cristian a câștigat cinci ghemuri la rând, setul și meciul, potrivit Agerpres.



Bouzas (23 ani, 40 WTA) s-a impus în singura sa confruntare anterioară cu Jaqueline Cristian, luna trecută, în primul tur la Beijing, cu 6-4, 6-0.



Jaqueline Cristian și-a asigurat un cec de 6.815 dolari și 54 de puncte WTA, iar în sferturi o va înfrunta pe câștigătoarea dintre japoneza Naomi Osaka, principala favorită, și olandeza Suzan Lamens, campioana en titre la Osaka.



Cristian va juca miercuri și la dublu, alături de sârboaica Olga Danilovic, contra cuplului Nadia Kicenok (Ucraina)/Makoto Ninomiya (Japonia). (Claudia Calotă)