Carlos Alcaraz, la al șaselea titlu de Mare Șlem, după victoria împotriva lui Sinner la US Open

Carlos Alcaraz, numărul doi mondial, a câștigat turneul US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce l-a învins pe italianul Jannik Sinner, numărul unu mondial, cu 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, în finala desfășurată duminică, la New York.

Prin acest succes, obținut după două ore și 42 de minute de joc, în fața campionului en titre, Alcaraz (22 ani) urca pe primul loc în clasamentul mondial publicat luni. Ibericul și-a luat astfel revanșa în fața lui Sinner (24 ani) pentru înfrângerea suferită în finala de la Wimbledon. Alcaraz are acum 10-5 în confruntările cu Sinner.

Alcaraz și-a trecut în palmares al șaselea său titlu de Mare Șlem din carieră și al doilea la Flushing Meadows, după cel din 2022. El a mai câștigat în acest an trofeul la Roland Garros, tot după o finală cu Sinner.



De la începutul erei profesioniste, în 1968, niciodată doi jucători nu s-au înfruntat de trei ori în finalele turneulor de Mare Șlem în același sezon.



Alcaraz, cel mai tânăr lider mondial din istoria clasamentul ATP, după primul titlu de la New York, revine pe primul loc pentru prima oară din septembrie 2023, punând capăt unei serii de 65 de săptămâni în care lider a fost Sinner.



Pentru al doilea an consecutiv, cei doi lupi tineri ai circuitului masculin își împart cele patru titluri de Mare Șlem ale sezonului, câte două fiecare.

Sinner este cel mai tânăr jucător din era profesionistă care atinge toate cele patru finale de Mare Șlem în cursul aceluiași sezon. Doar trei jucători au mai reușit această performanță înaintea sa, australianul Rod Laver, elvețianul Roger Federer și sârbul Novak Djokovic.



Sinner și Alcaraz sunt primii jucători după australienii Roy Emerson și Fred Stolle în 1964 care se înfruntă în trei finale de Mare Șlem în același sezon. Sinner a câștigat titlul la Melbourne după o finală cu germanul Alexander Zverev.



Alcaraz a fost premiat cu un cec de 5 milioane de dolari pentru victorie, iar Sinner s-a ales cu 2,5 milioane. (Agerpres)

