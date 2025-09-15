Jaqueline Cristian, în prim-planul tenisului feminin din România. Ce loc ocupă în clasamentul WTA

Tenisul feminin din România își păstrează vizibilitatea pe scena internațională, iar cea mai importantă veste vine din partea Jaquelinei Cristian. Sportiva în vârstă de 26 de ani a reușit să mai facă un pas înainte în ierarhia mondială, ajungând pe locul 41 WTA, după o urcare de două poziții. Cu 1.281 de puncte, Cristian își consolidează statutul de cea mai bine clasată jucătoare româncă.

În spatele său, Sorana Cîrstea rămâne un reper constant pentru tenisul românesc, menținându-se pe locul 66 cu 998 de puncte. Gabriela Ruse, la rândul ei, continuă să rămână în top 100, urcând o poziție până pe 95, cu 779 de puncte.

Nu toate veștile sunt însă pozitive. Irina Begu, una dintre jucătoarele cu experiență din echipa României, a coborât șase locuri și se află acum pe poziția 115, cu 679 de puncte. Aceeași soartă a avut-o și Anca Todoni, care a pierdut la rândul ei șase trepte, situându-se pe locul 120, cu 660 de puncte. Mai dramatică este însă situația Miriamei Bulgaru, care a ieșit din top 200 după o prăbușire de 64 de locuri, ajungând pe 232, cu doar 297 de puncte.

La vârful ierarhiei mondiale nu există surprize. Arina Sabalenka domină clasamentul, întărindu-și poziția de lider după victoria obținută la US Open 2025. Bielorusa are acum 11.225 de puncte, un avantaj considerabil în fața polonezei Iga Swiatek, care se află pe locul secund cu 7.933 de puncte. Podiumul este completat de tânăra americană Coco Gauff, la rândul ei cu un parcurs impresionant, care a acumulat 7.874 de puncte.

Top 5 este închis de alte două jucătoare aflate în ascensiune: americanca Amanda Anisimova, cu 5.159 de puncte, și rusoaica Mirra Andreeva, cu 4.793 de puncte.

În ceea ce privește proba de dublu, cea mai bine clasată româncă rămâne Sorana Cîrstea. Constănțeanca se menține pe locul 56, cu 1.504 puncte, confirmând faptul că, pe lângă performanțele din simplu, își menține competitivitatea și în această specialitate.

