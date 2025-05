Novak Djokovic cucerește al 100-lea titlu din carieră, în Elveția. Coincidența interesantă între primul și cel mai recent trofeu câștigat

Novak Djokovic a revenit în actul decisiv după ce a pierdut primul set, câștigând al 100-lea titlu la nivel ATP. Sârbul l-a învins pe polonezul Hubert Hurkacz, cap de serie numărul 6, cu scorul 5-7, 7-6(2), 7-6(2) la Geneva Open, sâmbătă după-amiază.

Djokovic, care a împlinit joi, 22 mai, vârsta de 38 de ani, devine doar al treilea tenismen din Era Open care cucerește 100 de titluri ATP, după americanul Jimmy Connors și elvețianul Roger Federer.

Al 100-lea titlu, la Federer acasă

„A trebuit să muncesc din greu pentru asta, asta e sigur. Hubi (Hubert) a fost, probabil, mai aproape de victorie pe tot parcursul meciului decât am fost eu. Am avut câteva șanse în primul set să-i rup serviciul, apoi am avut un ghem slab care s-a încheiat cu o dublă greșeală pe minge de set.

Am încercat doar să rezist, nu știu cum am reușit să-i rup serviciul... dar asta se întâmplă la cel mai înalt nivel. Foarte puține puncte decid câștigătorul. A fost un meci incredibil, 7-6 în decisiv, cu stadionul plin, o atmosferă minunată. Sunt recunoscător că am reușit să câștig aici al 100-lea titlu”, a spus „Nole”, după meci, citat de Reuters.

Ultimul titlu obținut de Djokovic a fost medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris, anul trecut, prin care și-a completat palmaresul câștigând toate turneele importante din tenis.

Pregătiri intense pentru Roland Garros

Această victorie sosește într-un moment ideal, pe măsură ce deținătorul recordului de 24 de titluri de Grand Slam își propune să cucerească al patrulea trofeu la Roland Garros, turneu care începe astăzi, 25 mai.

Djokovic a reușit șase ași și 34 de lovituri câștigătoare în meciul care a durat puțin peste trei ore și cinci minute, fiind astfel cea mai lungă confruntare din acest turneu.



Hurkacz a risipit un avantaj de 4-2 în setul decisiv, iar Djokovic a revenit spectaculos, câștigând tiebreak-ul cu un as și ducând bilanțul întâlnirilor directe cu polonezul în vârstă de 28 de ani la 8-0.

Coincidență interesantă între primul și al 100-lea titlu al carierei

Cu această victorie, Djokovic devine primul jucător care câștigă un titlu la nivel de circuit ATP în 20 de sezoane consecutive, primul său trofeu fiind obținut în 2006, la Amersfoort. De asemenea, este și cel mai în vârstă campion din istoria turneului de la Geneva.

O coincidență între primul și al 100-lea titlu al lui Djokovic este faptul că primul trofeu a fost cucerit în fața chilianului Nicolás Massú, pe atunci jucător profesionist de tenis, în timp ce borna de 100 de titluri a fost câștigată în fața polonezului Hubert Hurkacz, antrenat de același Massú.

Djokovic, aflat în prezent pe locul 6 în clasamentul mondial, îl va întâlni pe americanul Mackenzie McDonald (99 ATP) în primul tur la Roland Garros.

