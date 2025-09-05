Data publicării:

US Open.  Arina Sabalenka și Amanda Anisimova în finala turneului

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Sport
Arina Sabalenka Foto: Facebook
Arina Sabalenka Foto: Facebook

Belarusa Arina Sabalenka și americanca Amanda Anisimova vor juca finala turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce s-au impus în trei seturi în semifinalele disputate joi, la New York.

Sabalenka, numărul unu mondial și deținătoarea titlului, s-a calificat în a doua sa finală consecutivă la Flushing Meadows, după ce a învins-o pe americanca Jessica Pegula (numărul patru mondial), cu 4-6, 6-3, 6-4, într-o reeditare a finalei de anul trecut.

Învinsă în finalele de la Australian Open și Roland Garros, Sabalenka, triplă câștigătoare de Mare Șlem, s-a impus după două ore și 5 minute de joc, având acum 8-2 în meciurile directe cu Pegula.

Belarusa va încerca să devină sâmbătă prim jucătoare după 11 ani care câștigă două trofee consecutive la New York. Ultima jucătoare care a reușit o astfel de performanță este americanca Serena Williams, laureată la trei ediții consecutive, 2012, 2013, 2014.

Campioană la Brisbane, Miami și Madrid, în prima jumătate a sezonului, Sabalenka nu a mia disputat o finală în circuit de la Roland Garros.

Eliminată în semifinale la Wimbledon, în iulie, belarusa nu a disputat decât un turneu (WTA 1.000 de la Cincinnati) pentru a pregăti US Open. Deținătoare a titlului, ea a fost învinsă în sferturi la turneul din Ohio.

Sabalenka își va păstra fotoliul de lider mondial, indiferent de rezultatul finalei de la Flushing Meadows.

Arina Sabalenka are 6-3 în meciurile directe cu Amanda Anisimova, care va juca a doua sa finală consecutivă de Mare Șlem după ce a învins-o greu pe japoneza Naomi Osaka (24 WTA) cu 6-7 (4/7), 7-6 (7/3), 6-3, în aproape trei ore de joc (2 h 56 min).

Anisimova, numărul 9 mondial, fusese surclasată cu 6-0, 6-0 de poloneza Iga Swiatek, în iulie, în finala de la Wimbledon, care și-a luat revanșa în fața ei în semifinale la US Open.

Pentru Osaka, acesta a fost cel mai bun parcurs al său la un Grand Slam de la revenirea în circuit, în 2024, după ce a născut o fetiță. Japoneza va reveni în top 20 după rezultatul de la New York.

Anisimova s-a impus și în primele sale două confruntări cu Osaka, la Australian Open și Roland Garros în 2022. (Agerpres)

pixel