€ 5.0861
|
$ 4.4167
|

Subcategorii în Sport

 
Data actualizării: 09:15 04 Noi 2025 | Data publicării: 09:13 04 Noi 2025

Marius Copil și-a anunțat retragerea din tenis
Autor: Iulia Horovei

Marius Copil Marius Copil. Sursa foto: Agerpres
 

Tenismenul român în vârstă de 35 ani și-a anunțat retragerea, marți dimineață, pe rețelele de socializare.

„După mulți ani minunați pe circuitul profesionist, a sosit momentul să anunț retragerea mea oficială din tenisul competitiv. Au fost ani plini de emoții, provocări și lecții. Ultimii ani n-au fost ușori, dar mi-au oferit timp să realizez cât de incredibilă a fost această călătorie. Tenisul mi-a modelat viața, mi-a oferit prieteni, amintiri și experiențe pe care nu le voi uita niciodată”, a scris Marius Copil.

Unul dintre cele mai importante momente din cariera lui Marius Copil a avut loc în octombrie 2018, când, venind din calificări, el a ajuns în finala turneului Swiss Indoors Basel (ATP 500), unde l-a înfruntat pe legendarul Roger Federer, idolul său. În drumul său spre finală, Copil a eliminat doi jucători de top 10, precum croatul Marin Cilic şi germanul Alexander Zverev. 

Marius Copil a atins cea mai bună clasare în circuitul masculin profesionist ATP pe 28 ianuarie 2019: locul 56.

Copil, mesaje de recunoștință pentru cei dragi

El le-a mulțumit tuturor celor dragi pentru susținere și sacrificiile făcute în parcursul său de sportiv de performanță: „Le mulțumesc din inimă familiei mele - părinților mei pentru sacrificii, fratelui meu pentru înțelegere, soției mele pentru iubire și încredere, și soacrei mele pentru sprijinul necondiționat.

Mulțumesc antrenorilor și echipei care m-au format ca jucător și ca om, tuturor colegilor din Cupa Davis - în special Horia Tecău, Florin Mergea, Victor Hănescu, Adrian Ungur, Victor Crivoi - pentru momentele trăite împreună. Mulțumiri speciale Domnului Țiriac, Cosmin Hodor, Eric & Ștefan Sturdza, Loucas Ellinas, Federației Române de Tenis și nașului meu (...) Și, bineînțeles, fanilor mei - pentru dragostea, răbdarea și energia pe care mi le-ați oferit mereu”, a mai adăugat tenismenul.

„Venind dintr-un oraș mic din România, am visat să joc un meci pentru țară, să intru în Top 100 ATP și să ajung într-o finală ATP. Pot spune cu mândrie că mi-am trăit 99% din vis.  A venit timpul pentru un nou capitol - să fiu soț, tată și să ofer mai departe din tot ce am învățat”, a mai scris Marius Copil.

Rămâne de văzut dacă tenismenul își va continua activitatea în calitate de antrenor.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

marius copil
retragere
tenis
atp
tenismen
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Astronauţii chinezi au preparat aripioare de pui şi fripturi în spațiu
Publicat acum 28 minute
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat acum 37 minute
Șefa DNA Iași și alți procurori vor salarii mai mari cu 60%. Magistrații se consideră 'discriminați' față de procurorii europeni
Publicat acum 49 minute
Bărbat găsit mort în zona centrală a unui parc din Constanța
Publicat acum 52 minute
Candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală a Capitalei, validată de PNL. Anunțul lui Ilie Bolojan
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 02 Noi 2025
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat pe 02 Noi 2025
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat pe 02 Noi 2025
Ia uitați cine e lângă Nicușor Dan! Godină: Să fie coincidență?! Băiete, lasă pilele!
Publicat acum 21 ore si 28 minute
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
Publicat acum 20 ore si 55 minute
Turn prăbușit în Roma, lângă Colosseum. Românul prins sub dărâmături a murit- Ultimele informații
 
atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

principalul motiv pentru plecarea carrefour din romania cine urmeaza Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează

de Val Vâlcu

cum explica i l caragiale sprijinirea lui drula de catre voiculescu si fritz Cum explică I.L. Caragiale sprijinirea lui Drulă de către Voiculescu și Fritz

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close