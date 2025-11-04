Marius Copil și-a anunțat retragerea din tenis

„După mulți ani minunați pe circuitul profesionist, a sosit momentul să anunț retragerea mea oficială din tenisul competitiv. Au fost ani plini de emoții, provocări și lecții. Ultimii ani n-au fost ușori, dar mi-au oferit timp să realizez cât de incredibilă a fost această călătorie. Tenisul mi-a modelat viața, mi-a oferit prieteni, amintiri și experiențe pe care nu le voi uita niciodată”, a scris Marius Copil.

Unul dintre cele mai importante momente din cariera lui Marius Copil a avut loc în octombrie 2018, când, venind din calificări, el a ajuns în finala turneului Swiss Indoors Basel (ATP 500), unde l-a înfruntat pe legendarul Roger Federer, idolul său. În drumul său spre finală, Copil a eliminat doi jucători de top 10, precum croatul Marin Cilic şi germanul Alexander Zverev.

Marius Copil a atins cea mai bună clasare în circuitul masculin profesionist ATP pe 28 ianuarie 2019: locul 56.

Copil, mesaje de recunoștință pentru cei dragi

El le-a mulțumit tuturor celor dragi pentru susținere și sacrificiile făcute în parcursul său de sportiv de performanță: „Le mulțumesc din inimă familiei mele - părinților mei pentru sacrificii, fratelui meu pentru înțelegere, soției mele pentru iubire și încredere, și soacrei mele pentru sprijinul necondiționat.

Mulțumesc antrenorilor și echipei care m-au format ca jucător și ca om, tuturor colegilor din Cupa Davis - în special Horia Tecău, Florin Mergea, Victor Hănescu, Adrian Ungur, Victor Crivoi - pentru momentele trăite împreună. Mulțumiri speciale Domnului Țiriac, Cosmin Hodor, Eric & Ștefan Sturdza, Loucas Ellinas, Federației Române de Tenis și nașului meu (...) Și, bineînțeles, fanilor mei - pentru dragostea, răbdarea și energia pe care mi le-ați oferit mereu”, a mai adăugat tenismenul.

„Venind dintr-un oraș mic din România, am visat să joc un meci pentru țară, să intru în Top 100 ATP și să ajung într-o finală ATP. Pot spune cu mândrie că mi-am trăit 99% din vis. A venit timpul pentru un nou capitol - să fiu soț, tată și să ofer mai departe din tot ce am învățat”, a mai scris Marius Copil.

Rămâne de văzut dacă tenismenul își va continua activitatea în calitate de antrenor.