Amendă uriașă primită de Daniil Medvedev, după comportamentul de la US Open

Tenismenul rus Daniil Medvedev a fost amendat, miercuri, cu 42.500 de dolari pentru comportamentul său în timpul partidei din runda inaugurală a turneului US Open, în care a fost fost învins de francezul Benjamin Bonzi, informează EFE, citat de Agerpres.

Fostul lider mondial și campion la US Open în 2021, a fost sancționat cu 30.000 dolari pentru conduită nesportivă și cu 12.500 dolari pentru distrugerea rachetei sale, conform site-ului The Athletic.

Aproape 40% din premiul pentru primul tur la US Open

Amenda reprezintă aproape 40% din premiul în bani de 110.000 de dolari care corespunde pentru disputarea primului tur.

„Voi primi o amendă uriașă după acest meci. Tipii ca mine sunt amendați mult mai des decât alții”, a spus Medvedev la conferința de presă de la finalul meciului.

Daniil Medvedev a fost furios pe alegerea arbitrului de scaun de a-i acorda un prim serviciu adversarului său, francezul Benjamin Bonzi, duminică, în prima rundă a turneului US Open, la o minge de meci pentru adversarul său, explicând ulterior că a s-a enervat din cauza deciziei arbitrului și nu pe fotograful care a provocat incidentul.

În timp ce servea pentru meci la 6-3, 7-5, 5-4 și avantaj, Bonzi a ratat primul său serviciu. Dar arbitrul i-a acordat un al doilea, din cauza interferenței unui fotograf poziționat la marginea terenului.

Medvedev s-a indignat de decizie, declanșând un vacarm în public, care a întrerupt meciul timp de cinci minute. La reluare, Bonzi a pierdut seturile trei și patru, înainte de a se impune în final în cinci seturi, 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6, 6-4.

După meci, Medvedev a fost blamat în spațiul online, mulți dintre fanii „sportului alb” sfătuindu-l să-și ia o pauză de la competiții. Chiar legende ale tenisului au reacționat, printre care și germanul Boris Becker, care a afirmat că rusul are nevoie de „ajutorul unui profesionist”. Totodată, Patrick McEnroe, fost căpitan al echipei de Cupa Davis a Statelor Unite, a scris că „Medvedev trebuie să-și ia restul anului liber”.

