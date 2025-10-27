Ultimele informații despre pilotul elvețian Noah Dettwiler. În ce stare e

Pilotul elveţian Noah Dettwiler, implicat într-un grav accident duminică, în timpul Marelui Premiu al Malaeziei la clasa Moto3, se află „într-o stare stabilă, dar în continuare critică”, au anunţat luni, pe platforma X, familia şi echipa sa, potrivit AFP.

„Noah a suferit mai multe intervenţii chirurgicale în ultimele ore, care au decurs bine. Potrivit medicilor, starea lui este stabilă, dar în continuare critică”, se arată în comunicat, transmite Agerpres.

Cum a fost accidentat pilotul

Sportivul de 20 de ani se deplasa încet pe pistă în timpul sesiunii de încălzire când a fost lovit violent din spate de Jose Antonio Rueda, noul campion mondial al categoriei, în vârstă de 19 ani.

Ambii piloţi au fost transportaţi cu elicopterul la spital, fiind conştienţi. Promotorul campionatului a transmis ulterior că Rueda a suferit o leziune la mână şi câteva vânătăi.

Dettwiler se află în al doilea său sezon complet în competiţia Moto3.