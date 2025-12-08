€ 5.0899
DCNews Stiri Patru ani de închisoare pentru o femeie care l-a șantajat pe un fost star al lui Tottenham
Data publicării: 17:39 08 Dec 2025

Patru ani de închisoare pentru o femeie care l-a șantajat pe un fost star al lui Tottenham
Autor: Iulia Horovei

tottenham hotspur son heung min De la stânga la dreapta: portarul Hugo Lloris, atacantul Lucas Moura, atacantul Son Heung-min. Sursa foto: Agerpres
 

O femeie a fost condamnată la patru ani de închisoare, luni, după ce l-a șantajat pe fostul căpitan al echipei Tottenham Hotspur, sud-coreeanul Son Heung-min.

O femeie a fost condamnată la patru ani de închisoare, luni, 8 decembrie, de o instanță din Seul, Coreea de Sud, pentru că l-a șantajat pe fotbalistul sud-coreean Son Heung-min. Femeia, identificată ca Yang, a obținut în 2024 o sumă de 300 de milioane de woni (circa 177.000 euro) după ce i-a trimis sportivului o fotografie cu o ecografie, susținând că urmează să nască un copil făcut cu el și cerându-i, astfel, bani pentru a nu face publică pretinsa relație, potrivit koreatimes.

Cum a reușit femeia să-l convingă pe fotbalist să-i ofere bani

Ulterior, Yang a apelat la ajutorul unui bărbat, numit Yong, cu care a încercat să-l preseze din nou pe Son, fostul star al echipei Tottenham Hotspur, pentru o sumă suplimentară.

Tribunalul Central din Seul a stabilit că femeia „l-a indus în eroare” pe jucător, întrucât nu verificase cine era tatăl copilului. Ea a respins acuzațiile aduse, însă Yong și-a recunoscut faptele și a fost condamnat la doi ani de închisoare.

Decizia instanței

„După ce a descoperit că este însărcinată, Yang nu a confirmat niciodată al cui copil era. Victima este o celebritate și este vulnerabilă în fața infracțiunilor, iar inculpații au folosit acest lucru pentru a obține o sumă mare de bani, ceea ce face ca fapta să fie de o gravitate deosebită”, a declarat instanța. 

Instanța a mai menționat că victima a suferit „o durere psihologică considerabilă”.

Son Heung-min, în vârstă de 33 de ani și considerat unul dintre cei mai valoroși fotbaliști asiatici, s-a transferat în această vară la LAFC, după 10 sezoane petrecute la Tottenham Hotspur.

Potrivit agenției Yonhap, o femeie în vârstă de 20 de ani și un bărbat de 40 de ani au fost anterior reținuți pentru că ar fi încercat să obțină bani de la Son în iunie anul trecut, pe când acesta evolua încă în Premier League.

Citește și: Miliardarul Joe Lewis, fost proprietar al echipei britanice de fotbal Tottenham, grațiat de Donald Trump

