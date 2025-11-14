Miliardarul Joe Lewis, fost proprietar al echipei britanice de fotbal Tottenham, grațiat de Donald Trump

Donald Trump l-a grațiat joi pe miliardarul Joe Lewis, fost proprietar al clubului britanic de fotbal Tottenham Hotspur, a declarat un oficial de la Casa Albă, conform AFP.
Magnatul britanic în vârstă de 88 de ani a solicitat grațiere pentru a primi tratament medical și a-și vizita nepoții și strănepoții în Statele Unite, a precizat aceeași sursă.
Lewis a pledat vinovat în 2024 pentru conspirație la comiterea unei fraude bursiere. A fugit de închisoare și acum locuiește în Bahamas.
Miliardarul și-a recunoscut vinovăția, nu a contestat extrădarea sa în Statele Unite și a plătit o amendă de 5 milioane de dolari, a declarat un oficial de la Casa Albă.
Conform Forbes, averea sa este estimată în prezent la 6,8 miliarde de dolari.
El și-a construit o reputație de speculator valutar în anii 1980 și începutul anilor 1990.
Compania sa de holding, ENIC, a achiziționat o participație majoritară la Tottenham Hotspur în 2001. Joe Lewis a renunțat oficial la controlul clubului în 2022, iar cota sa a fost transferată către un trust familial. (Agerpres)
