€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri Internațional Miliardarul Joe Lewis, fost proprietar al echipei britanice de fotbal Tottenham, grațiat de Donald Trump
Data actualizării: 09:46 14 Noi 2025 | Data publicării: 09:46 14 Noi 2025

Miliardarul Joe Lewis, fost proprietar al echipei britanice de fotbal Tottenham, grațiat de Donald Trump
Autor: Crişan Andreescu

gratiere
 

Donald Trump l-a grațiat joi pe miliardarul Joe Lewis, fost proprietar al clubului britanic de fotbal Tottenham Hotspur, a declarat un oficial de la Casa Albă, conform AFP.

Magnatul britanic în vârstă de 88 de ani a solicitat grațiere pentru a primi tratament medical și a-și vizita nepoții și strănepoții în Statele Unite, a precizat aceeași sursă.

Lewis a pledat vinovat în 2024 pentru conspirație la comiterea unei fraude bursiere. A fugit de închisoare și acum locuiește în Bahamas.

Miliardarul și-a recunoscut vinovăția, nu a contestat extrădarea sa în Statele Unite și a plătit o amendă de 5 milioane de dolari, a declarat un oficial de la Casa Albă.

Conform Forbes, averea sa este estimată în prezent la 6,8 miliarde de dolari.

El și-a construit o reputație de speculator valutar în anii 1980 și începutul anilor 1990.

Compania sa de holding, ENIC, a achiziționat o participație majoritară la Tottenham Hotspur în 2001. Joe Lewis a renunțat oficial la controlul clubului în 2022, iar cota sa a fost transferată către un trust familial. (Agerpres)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați
Publicat acum 11 minute
BNR a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2025
Publicat acum 34 minute
Salariu minim 2026. Avertismentul lui Isărescu: Credibilitatea se pierde ușor dacă facem pași înapoi
Publicat acum 48 minute
Tensiuni SUA-China: Posibila vânzare de arme către Taiwan stârnește reacții dure la Beijing
Publicat acum 48 minute
TVA de 24% în 2026? Isărescu: Observăm o îmbunătățire radicală a încrederii în programele României
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 12 Noi 2025
Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Publicat pe 12 Noi 2025
A murit Horia Moculescu
Publicat pe 12 Noi 2025
Adevărul din spatele reformei administrației publice. Elena Cristian divulgă date din ancheta DC NEWS despre angajații-fantomă
Publicat pe 12 Noi 2025
Sondaj Avangarde: Băluță (PSD), Ciucu (PNL) și Drulă (USR) în topul preferințelor bucureștenilor. Cine cred oamenii că va ieși primar
Publicat pe 12 Noi 2025
Compozitorul Horia Moculescu se certase „la cuțite” cu Gigi Becali. Care a fost motivul
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close