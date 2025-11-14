Miliardarul Joe Lewis, fost proprietar al echipei britanice de fotbal Tottenham, grațiat de Donald Trump

Magnatul britanic în vârstă de 88 de ani a solicitat grațiere pentru a primi tratament medical și a-și vizita nepoții și strănepoții în Statele Unite, a precizat aceeași sursă.

Lewis a pledat vinovat în 2024 pentru conspirație la comiterea unei fraude bursiere. A fugit de închisoare și acum locuiește în Bahamas.

Miliardarul și-a recunoscut vinovăția, nu a contestat extrădarea sa în Statele Unite și a plătit o amendă de 5 milioane de dolari, a declarat un oficial de la Casa Albă.

Conform Forbes, averea sa este estimată în prezent la 6,8 miliarde de dolari.

El și-a construit o reputație de speculator valutar în anii 1980 și începutul anilor 1990.

Compania sa de holding, ENIC, a achiziționat o participație majoritară la Tottenham Hotspur în 2001. Joe Lewis a renunțat oficial la controlul clubului în 2022, iar cota sa a fost transferată către un trust familial. (Agerpres)