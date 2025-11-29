€ 5.0906
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Viktor Orban consideră inevitabilă ruperea Ucrainei. Cum ar arăta noul stat ucrainean de dimensiuni reduse
Data actualizării: 11:27 29 Noi 2025 | Data publicării: 11:26 29 Noi 2025

Viktor Orban consideră inevitabilă ruperea Ucrainei. Cum ar arăta noul stat ucrainean de dimensiuni reduse
Autor: Andrei Itu

https://www.dcnews.ro/ungaria-depaseste-romania-cele-mai-mari-randamente-la-obligatiuni-din-uniunea-europeana_1018636.html Sursa Foto: Agerpres / Viktor Orban
 

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a evidențiat cum ar putea arătat viitorul Ucrainei.

Viktor Orban a sugerat că, după încheierea războiului, Ucraina ar trebui să fie, în primul rând, un stat tampon între Rusia şi NATO, transmite sâmbătă dpa.

Într-un interviu pe care l-a acordat ediţiei de duminică a ziarului Die Welt, publicat vineri, premierul ungar Viktor Orban a spus că sunt inevitabile concesiile teritoriale faţă de Rusia.

Cum ar arăta noul stat ucrainean de dimensiuni reduse

De asemnea, el a vorbit despre o reglementare postbelică în care teritorii negociate la o conferinţă internaţională de pace ar rămâne sub controlul Rusiei, în timp ce toate zonele aflate la vest de această linie, până la graniţa estică a Ucrainei cu NATO, ar constitui noul stat ucrainean cu dimensiuni mai mici.

Totodată, Viktor Orban a sugerat limitarea dimensiunii şi capacităţilor forţelor armate ucrainene ce operează în această zonă tampon.

Declarațiile lui Viktor Orban au venit după o vizită controversată la Moscova

Comentariile sale au venit ca urmare a unei vizite controversate la Moscova, unde s-a întâlnit cu preşedintele Federației Ruse Vladimir Putin, cu scopul de a insista asupra unei încheieri rapide a conflictului, menționând în acelaşi timp interesul Ungariei de a se aproviziona de la Kremlin cu energie într-un flux stabil, precum şi în condiţii favorabile.

Premierul Viktor Orban a spus că este timpul ca iluziile să fie abandonate şi realitatea să fie înfruntată, aşa cum este ea evidențiată în planul de pace al Statelor Unite, în 28 de puncte. Orban a afirmat că întârzierile prelungite în ajungerea la un acord ar aduce beneficii Rusiei mai degrabă decât Ucrainei. Acest lucru ar aduce pierderi suplimentare de teritoriu şi vieţi omeneşti.

De asemenea, Viktor Orban a spus că Rusia va fi reintegrată treptat în economia globală, potrivit planului SUA, sancţiunile urmând să fie ridicate în timp. Mai mult, activele îngheţate vor fi utilizate, cu scopul de a crea fonduri de investiţii americano-ruse, iar relaţiile de afaceri vor fi reluate.

Sprijinul european pentru Ucraina este suportat în întregime de populaţie

Viktor Orban a spus că sprijinul european pentru Ucraina este suportat în întregime de populaţie. El a respins ideea că fondurile ruseşti contribuie financiar la acest sprijin.

„Basmul conform căruia europenii finanţează războiul cu bani ruseşti s-a terminat”, a afirmat Viktor Orban, conform Agerpres.

Vezi și - Vladimir Putin îl laudă pe Viktor Orban pentru poziția „echilibrată“ privind războiul din Ucraina

viktor orban
ucraina
rusia
