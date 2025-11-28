€ 5.0906
DCNews Stiri Internațional Vladimir Putin îl laudă pe Viktor Orban pentru poziția „echilibrată“ privind războiul din Ucraina
Data actualizării: 14:00 28 Noi 2025 | Data publicării: 13:57 28 Noi 2025

Vladimir Putin îl laudă pe Viktor Orban pentru poziția „echilibrată“ privind războiul din Ucraina
Autor: Ioan-Radu Gava

Vladimir Putin si Viktor Orban Foto: Agerpres
 

Orban spune că Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi de la Rusia, în timp ce Putin salută poziţia "echilibrată" a Budapestei.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a anunţat vineri, în timpul unei întâlniri cu preşedintele rus Vladimir Putin la Kremlin, că ţara sa va continua să achiziţioneze hidrocarburi de la Rusia în viitor, relatează AFP și Agerpres.

"Vreau să reafirm că aprovizionarea cu energie din Rusia constituie în prezent baza aprovizionării cu energie a Ungariei şi va rămâne aşa şi în viitor", a declarat Orban, conform unui discurs televizat.

De partea cealaltă, Putin a salutat poziţia "echilibrată" a Ungariei în privinţa Ucrainei.

"Cunosc poziţia dumneavoastră echilibrată faţă de problema ucraineană", i-a transmis preşedintele rus lui Orban, care se opune sancţiunilor împotriva Moscovei în cadrul Uniunii Europene şi critică sprijinul acordat Kievului.

Putin i-a mai spus lui Orban că ar fi în continuare bucuros să aleagă Budapesta ca loc de întâlnire cu preşedintele american Donald Trump.

Putin şi Trump au convenit în octombrie să se întâlnească în capitala Ungariei pentru a discuta despre Ucraina, dar liderul de la Casa Albă a anulat apoi întrevederea, spunând că nu vrea ca aceasta să fie o pierdere de timp.

Putin şi Orban se întâlnesc vineri la Moscova pentru a discuta despre aprovizionarea cu ţiţei şi gaze ruseşti pentru Ungaria, precum şi despre eforturile de pace din Ucraina.

