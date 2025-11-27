Vladimir Putin, pregătit să semneze într-un document faptul că nu intenționează să atace Europa

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia este gata să confirme și în scris lipsa intenției sale de a ataca Europa. Totodată, acesta a spus că atunci când se discută acorduri, totul trebuie „redat în limbaj diplomatic”.

„Pentru că e un lucru să spui, în general, că Rusia nu intenționează să atace Europa. Pentru noi, sună amuzant, adevărul e că niciodată nu am intenționat asta, dar dacă ei vor să audă asta de la noi, bine, să o confirmăm oficial. Nicio problemă”, a spus Putin joi, într-o conferință de presă la Bișkek.

El a adăugat: „Sunt oameni, care, mi se pare, nu sunt foarte echilibrați sau poate sunt niște șmecheri, care vor să obțină ceva, și spun public populației lor că "Rusia se pregătește să atace Europa" și că trebuie să-și consolideze imediat potențialul defensiv”.

Putin dă vina tot pe europeni: Și-au speriat cetățenii

Potrivit lui Putin, aceste persoane fie deservesc interesele industriei de apărare și ale companiilor private, fie încearcă să-și ridice ratingul politic intern.

„E greu de spus ce îi motivează, dar, din perspectiva noastră, este o prostie totală, o minciună. Totuși, dacă aceste idei au fost răspândite în conștiința publică, dacă și-au speriat cetățenii și vor să audă că noi nu avem și nu avem în planuri niciun fel de acțiuni agresive împotriva Europei, bine, suntem gata să confirmăm acest lucru cum vor ei”, a mai spus Putin.

El a mai afirmat acest demers ar putea avea sens dacă toate părțile doresc să discute împreună și să clarifice problemele privind securitatea europeană.

„Noi am propus asta la un moment dat, dar dacă partenerii noștri occidentali, să-i numim așa, vor acum acest lucru, bine, suntem gata, însă trebuie să înțelegem – trebuie să stăm și să discutăm serios, fiecare cuvânt contează”, a adăugat președintele rus.