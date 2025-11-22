Orice plan de pace privind Ucraina trebuie să păstreze suveranitatea acesteia, susține JD Vance

Preşedintele american Donald Trump a dat Kievului un termen limită până joi pentru a răspunde la cel mai recent plan de pace al său pentru Ucraina, care a luat prin surprindere ţările europene, care s-au grăbit să răspundă propunerilor SUA.

Planul american ar impune Ucrainei să accepte concesii semnificative, inclusiv retragerea din părţi din estul ţării pe care Rusia nu le-a cucerit, reducerea dimensiunii armatei sale şi renunţarea la ideea aderării la NATO.

Într-o postare pe platforma de socializare X, Vance a scris că orice plan trebuie să "oprească crimele, păstrând în acelaşi timp suveranitatea ucraineană", şi să fie acceptabil atât pentru Rusia, cât şi pentru Ucraina.

De asemenea, trebuie să maximizeze şansele ca războiul să nu se reia, a precizat el.

"Pacea nu va fi realizată de diplomaţi sau politicieni eşuaţi"

"Fiecare critică la adresa cadrului de pace la care lucrează administraţia fie înţelege greşit cadrul, fie denaturează o anumită realitate critică de pe teren", a adăugat Vance.

"Există o fantezie conform căreia dacă doar oferim mai mulţi bani, mai multe arme sau mai multe sancţiuni, victoria este la îndemână. Pacea nu va fi realizată de diplomaţi sau politicieni eşuaţi care trăiesc într-un tărâm imaginar. Ar putea fi realizată de oameni inteligenţi care trăiesc în lumea reală", a mai scris vicepreşedintele american.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a primit planul joi. El a declarat vineri că acesta pune Ucraina în faţa "unei alegeri foarte dificile: fie pierderea demnităţii, fie riscul de a pierde un partener cheie", referindu-se la Statele Unite.

Preşedintele rus Vladimir Putin a salutat planul, spunând că documentul în 28 de puncte ar putea forma "baza pentru o soluţie de pace finală".

Între timp, mai mulţi lideri europeni, inclusiv cei ai Germaniei, Franţei, Italiei şi Marii Britanii, alături de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se vor întâlni sâmbătă în marja summitului G20 de la Johannesburg pentru discuţii de criză pentru a stabili cum vor reacţiona.

