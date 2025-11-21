€ 5.0891
Stiri

DCNews Stiri Ursula von der Leyen reacționează dur la planul de pace al lui Trump
Data actualizării: 22:21 21 Noi 2025 | Data publicării: 22:18 21 Noi 2025

Ursula von der Leyen reacționează dur la planul de pace al lui Trump
Autor: Elena Aurel

ursula_64670900 Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Foto: Agerpres
 

Ursula von der Leyen a reacționat dur la presiunile americane asupra Kievului și a afirmat că nicio decizie privind Ucraina nu poate fi luată fără acordul Ucrainei.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a transmis șefei Comisiei Europene și președintelui Consiliului European, Antonio Costa, detalii despre planul lui Donald Trump de a pune capăt celor aproape patru ani de război.

„Nimic nu trebuie să se decidă cu privire la Ucraina fără Ucraina”, a declarat Ursula von der Leyen, după convorbirea telefonică cu Volodimir Zelenski.

„În ceea ce privește următoarea etapă, liderii europeni se reunesc mâine (sâmbătă), în marja G20, iar apoi în Angola”, a transmis Ursula von der Leyen pe X. 

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat vineri că Rusia încearcă să blocheze aplicarea sancțiunilor americane asupra exporturilor sale de petrol, ca urmare a anunțului făcut de Washington privind Ucraina.

„Azi (vineri) este ziua în care sancțiunile americane impuse Rusiei intră, în principiu, în vigoare”, a declarat Kaja Kallas. 

„Sper că nu vom vedea o decizie de amânare, pentru că este exact ceea ce vrea Rusia”, a mai spus aceasta.

VEZI ȘI: Trump îi dă termen lui Zelenski pentru acceptarea planului de pace

Trump pune presiune pe Ucraina: va sista ajutorul militar dacă refuză planul de pace 

Statele Unite exercită presiuni intense asupra Ucrainei pentru a accepta un plan de pace avansat de Donald Trump, un document pe care Kievul îl consideră echivalent cu o capitulare în faţa Rusiei.

Două surse citate de Reuters, prin Agerpres, au declarat vineri că Washingtonul a transmis un ultimatum: refuzul planului ar putea duce la sistarea ajutorului militar şi a fluxului de informaţii vitale pentru apărarea ucraineană.

Presiuni pentru semnarea rapidă a acordului

Potrivit uneia dintre sursele citate, administraţia americană doreşte ca Ucraina să semneze un acord-cadru până joia viitoare, în contextul în care Washingtonul urmăreşte „să oprească războiul”, chiar dacă acest lucru presupune ca Kievul „să plătească preţul”. 

Informaţiile apar într-un moment în care Ucraina se confruntă cu atacuri constante pe linia frontului şi depinde masiv de sprijinul militar american, atât în privinţa armamentului avansat, cât şi a informaţiilor de supraveghere.


 VEZI ȘI: Plan de pace cu Rusia: Zelenski și liderii europeni cer garanții pentru Ucraina și Europa

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ursula von der leyen
comisia europeana
volodimir zelenski
razboi ucraina
Comentarii

