Ursula von der Leyen reacționează dur la planul de pace al lui Trump

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a transmis șefei Comisiei Europene și președintelui Consiliului European, Antonio Costa, detalii despre planul lui Donald Trump de a pune capăt celor aproape patru ani de război.

„Nimic nu trebuie să se decidă cu privire la Ucraina fără Ucraina”, a declarat Ursula von der Leyen, după convorbirea telefonică cu Volodimir Zelenski.

„În ceea ce privește următoarea etapă, liderii europeni se reunesc mâine (sâmbătă), în marja G20, iar apoi în Angola”, a transmis Ursula von der Leyen pe X.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat vineri că Rusia încearcă să blocheze aplicarea sancțiunilor americane asupra exporturilor sale de petrol, ca urmare a anunțului făcut de Washington privind Ucraina.

„Azi (vineri) este ziua în care sancțiunile americane impuse Rusiei intră, în principiu, în vigoare”, a declarat Kaja Kallas.

„Sper că nu vom vedea o decizie de amânare, pentru că este exact ceea ce vrea Rusia”, a mai spus aceasta.

Statele Unite exercită presiuni intense asupra Ucrainei pentru a accepta un plan de pace avansat de Donald Trump, un document pe care Kievul îl consideră echivalent cu o capitulare în faţa Rusiei.

Două surse citate de Reuters, prin Agerpres, au declarat vineri că Washingtonul a transmis un ultimatum: refuzul planului ar putea duce la sistarea ajutorului militar şi a fluxului de informaţii vitale pentru apărarea ucraineană.

Presiuni pentru semnarea rapidă a acordului

Potrivit uneia dintre sursele citate, administraţia americană doreşte ca Ucraina să semneze un acord-cadru până joia viitoare, în contextul în care Washingtonul urmăreşte „să oprească războiul”, chiar dacă acest lucru presupune ca Kievul „să plătească preţul”.

Informaţiile apar într-un moment în care Ucraina se confruntă cu atacuri constante pe linia frontului şi depinde masiv de sprijinul militar american, atât în privinţa armamentului avansat, cât şi a informaţiilor de supraveghere.



