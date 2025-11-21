€ 5.0891
Data actualizării: 20:47 21 Noi 2025 | Data publicării: 20:45 21 Noi 2025

Plan de pace pentru Ucraina. Nicușor Dan, anunțul zilei
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor dan declaratii despre redirecționarea banilor din sănătate către apărarea Ucrainei Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres
 

Nicușor Dan, președintele României, a transmis un mesaj privitor la planul de pace al SUA.

Nicușor Dan, președintele României, salută „efoturile lui Donald Trump de a avansa către o pace durabilă în Ucraina“. El a scris, de asemenea, pe X că țara noastră urmărește dinamica negocierilor și din perspectiva intereselor de securitate, stabilitate și prosperitate ale Repbulicii Moldova, care sunt vitale pentru țara noastră.

„Urmăresc cu cea mai mare atenție cele mai recente evoluții privind războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei. Salut, în primul rând, eforturile reînnoite ale președintelui Donald J. Trump de a avansa către un armistițiu durabil și către formula unei păci negociate și durabile.

Este, de asemenea, o bună ocazie pentru a reafirma că securitatea României și a întregii Europe depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de aranjamentele ulterioare. Mă alătur mesajului altor lideri europeni care au asigurat astăzi Ucraina de sprijinul lor continuu.

Susținerea suveranității Ucrainei, alături de SUA, mi se pare la fel de importantă. Trăim un moment important care ne cere tuturor maturitate, viziune și curaj. Circumstanțele demonstrează mai mult ca niciodată importanța unui dialog transatlantic intens și onest, în spiritul solidarității dintre aliați și al complementarității intereselor dintre UE și NATO.

Nu în ultimul rând, este important pentru mine să reafirm că evaluăm dinamica actuală și din perspectiva intereselor de securitate, stabilitate și prosperitate ale Republicii Moldova, care sunt de maximă importanță pentru România“, a scris Nicușor Dan, vineri seara, pe X.

Reamintim că, vineri seara, Donald Trump i-a dat un termen de șase zilei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru acceptarea planului de pace propus de SUA.

Vineri, liderul ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat către națiunea țării sale și către partenerii occidentali.

Liderul de la Kiev a precizat că Ucraina are de ales între deminitate și a pierde cel mai important aliat al său. Zelenski a transmis că nu a trădat niciodată și nici nu o va face nici acum. De asemenea, a spus că țara sa se află în cel mai greu moment al istoriei sale, în fața celor 28 de puncte ale planului de pace al SUA.

nicusor dan
plan de pace
sua
ucraina
donald trump
rusia
