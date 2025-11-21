€ 5.0891
DCNews Stiri Nicușor Dan, reacție în dosarele Vama Albița și Horațiu Potra. Bogdan Chirieac: Oricât pare de amuzant, e adevărat
Data publicării: 15:59 21 Noi 2025

Nicușor Dan, reacție în dosarele Vama Albița și Horațiu Potra. Bogdan Chirieac: Oricât pare de amuzant, e adevărat
Autor: Tiberiu Vasile

Armele în tir la Albița și arestarea lui Potra. Chirieac dă dreptate comentariilor lui N. Dan: E amuzant comentariul, dar e adevărat Nicusor Dan despre armele în tir la Albița și arestarea lui Potra - Foto: Agerpres
 

România trece printr-un nou test de securitate după capturarea tirului cu arme la Vama Albița și aducerea în cătușe a lui Horațiu Potra. Declarația lui Nicușor Dan a fost analizată de Bogdan Chirieac.

La Vama Albița, autoritățile au descoperit într-un camion condus de un cetățean moldovean un arsenal impresionant: 18 rachete antitanc, opt lansatoare de grenade antitanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și diverse componente. Întregul transport, ascuns în lăzi de lemn și acoperit cu folii metalice, arfi urmat să ajungă în Portul Constanța și apoi spre Israel. Șoferul a fost reținut și pus sub acuzare pentru aderare la un grup infracțional organizat, contrabandă calificată și prezentarea unor acte false. În paralel, instanța a confirmat arestarea lui Horațiu Potra, precum și a fiului și nepotului său. În sala Curții de Apel București, avocații au cerut arest la domiciliu, însă liderul grupării de mercenari a fost adus în cătușe, escortat de trupele speciale. Cazul Potra, deși distinct, se înscrie în aceeași imagine generală: instituții care, pe alocuri, funcționează eficient, dar care scot la lumină zone extinse de vulnerabilitate.

"Înseamnă, din nou, că pe o micuță porțiune statul român a funcționat"

Președintele Nicușor Dan a comentat ambele dosare, subliniind contrastul dintre micile reușite și marile deficiențe ale statului în zona de securitate.

"E bine că lucrul acesta s-a întâmplat și s-a întâmplat repede. Am felicitat ieri Ministerul de Justiție și Ministerul de Interne. Asta înseamnă că instituțiile funcționează pe această chestiune. Legat de a doua speță, da, evident, am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor până în zilele următoare cât a stat domnul Potra în țară. E util ca toate lucrurile acestea să fie puse împreună. Adică, să nu iasă instituții ale statului și să dea doar bucăți de informație. Revenind la cazul de la vamă, el a fost de vameșii români. Controlul a funcționat. Înseamnă, din nou, că pe o micuță porțiune statul român a funcționat. Este singurul comentariu pe care pot să-l fac. Mai departe, evident, va exista o anchetă care va stabili ce s-a întâmplat, făcută alături de partenerii noștri din Republica Moldova" a declarat președintele Nicușor Dan. 

"Oricât pare de amuzant comentariul, este cât se poate de adevărat"

Analistul Bogdan Chirieac a comentat declarațiile președintelui Nicușor Dan.

"Oricât pare de amuzant comentariul, este cât se poate de adevărat. Domnul președinte Nicușor Dan are, se pare, o imagine corectă asupra statului român. Nu a lăudat statul român, ci ne-a spus că 'pe o micuță porțiune' funcționează statul român, în rest nu. Așa și este. Statul român este nefuncțional în acest moment. Are o reprezentare corectă a situației pe care a moștenit-o, domnul Nicușor Dan, de la Palatul Cotroceni. Acum, nu știu dacă au reușit să treacă și alte tiruri, dar în cazul în care au trecut, atunci înseamnă că statul nu a funcționat în acea situație. Poate că d-aia s-a și referit la o micuță parte a statului. 

”Este una dintre întrebările pe care statul român trebuie să și-o pună în aceste momente”

Acum, să vedem dovezile privind acuzațiile aduse domnului Potra. În România nu a fost o lovitură de stat. Nouă ni s-a spus că a fost o tentativă care a fost oprită la timp. Ea nu s-a materializat în niciun fel. Asta pe de o parte. Treaba cu tirul este însă, într-adevăr, foarte îngrijorătoare. Eu nu știu dacă, în portul Constanța, nu ajungea un tir cu deșeuri metalice, iar armele acelea rămâneau în România. Cred că este una dintre întrebările pe care statul român trebuie să și-o pună în aceste momente. De la Albița până în port e drum lung. Că făceau niște moldoveni trafic de arme, mă rog, e o problemă. Asta e una.

Dar dacă armele acelea, inclusiv aruncătoare de grenade, trebuiau să rămână în România, iar la Constanța trebuia să ajungă un tir cu deșeuri metalice, atunci avem o problemă mare de tot. Aici trebuie ca statul să funcționeze în totalitate, nu doar pe 'o micuță porțiune”, a explicat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: Nicușor Dan laudă coaliția de guvernare: Ca rezultate concrete, funcționează
 

acest articol reprezintă o opinie
Comentarii

