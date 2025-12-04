Daniel David: Temele pentru acasă - o corvoadă. Reducerea inechităților din sistemul de educație  

'Săptămâna asta vor fi două ordine pe care intenționez să le semnez: cel legat de temele pentru acasă, după ce temele pentru acasă au devenit o corvoadă, și cred că acel termen sau acea reglementare va ajuta și elevii, va ajuta și profesorii, astfel încât să avem niște repere prin care temele să fie parte din procesul educațional, să nu încurce procesul educațional. Dacă temele devin sursă de stres, degeaba dai teme pentru acasă, fiindcă stârnesc conflicte între copii, școală, părinți. Și cred că este un ordin care va contribui la calitatea vieții pentru toți - și pentru elevi, și pentru profesori', a precizat Daniel David, joi, la dezbaterea 'Reconstruim școala din interior: sănătate mintală, sens și comunitate', organizată de Comisia pentru învățământ a Senatului, în parteneriat cu Fundația INIM.

Ministrul a spus că ordinul a fost pus în consultare publică și că temele vor fi diferențiate, unele vor fi obligatorii, 'care vizează o abordare de nivel mediu', și teme suplimentare, facultative.

El a arătat că al doilea ordin pe care îl va semna se referă la elevii din mediul rural, subliniind că este o inechitate mare în sistemul de educație.

'Este foarte trist pentru mine ca ministru - și cred că pentru oricine responsabil în acest domeniu - să vezi o inegalitate, o inechitate până la urmă atât de mare în sistemul de educație. Dacă ești un elev care te afli în mediul rural, statistic vorbind sau nu mai vorbesc de mediul dezavantajat, șansa de reușită în viață este foarte mică, ca să nu mai spun de succesul la examenele naționale sau la bacalaureat', a mai spus Daniel David, potrivit Agerpres.

Ministrul a menționat că a încercat să reducă aceste inegalități prin comasările de școli, pentru a se forma unități de învățământ mai mari, cu profesori titulari, calificați.

Profesorii din școli cu performanțe bune, a evidențiat el, pot să țină cursuri online la școlile care au nevoie de ajutor.

'Ordinul de vineri vine în această logică: o școală cu performanțe bune, o școală suport-mentoră intră în parteneriat cu o școală care are nevoie de ajutor pentru dezvoltare, una din Cluj sau din București cu una din Munții Apuseni. Și așa n-avem profesori calificați în aceste zone dezavantajate sau n-avem profesori calificați, nu văd de ce unele cursuri la materiile principale nu pot fi susținute online - conexiune online avem, dotările le avem - de către profesori calificați din București, Cluj, Iași, Timișoara. Iar profesorii care n-au calificare în zona respectivă pot continua activitățile practice, temele cu copiii și așa mai departe. Cred că este unul dintre mecanismele importante prin care contribuim la reducerea inegalităților și asta iarăși poate să aducă o calitate mai bună a vieții, inclusiv în acele școli care se află în aceste zone dezavantajate', a explicat Daniel David.

El a explicat că ordinul va cuprinde și alte mecanisme de suport, nu numai cursuri online. (Claudia Calotă)