Mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, cu prilejul deschiderii anului școlar 2025-2026

Fiecare nou început de an școlar reprezintă un binecuvântat prilej de a aprecia importanța pe care educația o are pentru lumea noastră, pentru devenirea ființei umane, dar și rolul deosebit pe care școala și profesorii îl au pentru dezvoltarea comunității și a țării noastre, precum și pentru aprofundarea valorilor fundamentale ale civilizației noastre.

Acum, când sărbătorim Centenarul Patriarhiei Române, 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române și 1700 de ani de la întrunirea celui dintâi Sinod Ecumenic, de la Niceea – cel care a pus fundamentele învățăturii și civilizației creștine europene, trebuie să reflectăm mai mult cu privire la importanța pe care o are credința pentru viața noastră, mai ales că este binecunoscut impactul său istoric major!

Să nu uităm niciodată că, atât la noi, cât și în tot spațiul creștin, Biserica a fost cea care a înființat și sprijinit, pretutindeni în lumea creștină, primele școli, universități, biblioteci și tipografii, având astfel o contribuție fundamentală la dezvoltarea educației, științei și a culturii!

Valorile Evangheliei lui Hristos se află la baza civilizației românești și europene, oferindu-ne călăuzire, formare și aprofundare, în respect față de adevăr, orientare spre bine și spre dreptate, precum și inspirație de a crește colaborarea, solidaritatea și buna înțelegere dintre oameni, pentru edificarea unui ambient de pace și prosperitate.

Prin intermediul educației din școală este transmisă tinerelor generații acea magnifică comoară de înțelepciune a înaintașilor noștri, tezaurul de cunoaștere și de spiritualitate, dăltuindu-se caractere frumoase, demne și integre, orientate spre libertate și frumos.

Ființa umană are înscrisă în adâncul său vocația sacrului și cunoașterii, a căutării propriului rost în viață, iar Biserica, alături de școală și de familie, ca stâlpi fundamentali ai civilizației umane, cultivă, susține și îndrumă tinerele generații spre împlinirea acestei chemări, inclusiv a formării caracterelor demne.

Lumea noastră cunoaște numeroase, rapide și profunde transformări, mai ales în domeniul tehnologic, astfel că putem comunica rapid, consistent și eficace, precum și să utilizăm tot mai mult Inteligența Artificială și tot ceea ce contemporaneitatea ne pune la dispoziție. Cu toate acestea, avem nevoie mai ales astăzi, cu stringență, de repere morale și spirituale, de a pune mereu în centrul vieții noastre omul ca ființă creată de Dumnezeu, ce are o valoare incomensurabilă și de a proteja viața, pacea și tot ceea ce umanitatea a creat de-a lungul timpului.

Chiar dacă numeroase provocări încearcă la acest nou început societatea noastră și chiar sistemul nostru educațional, apreciind în mod deosebit importanta și necesara vocație a tuturor profesorilor, încurajându-i în nobila lor slujire, avem speranța că ele își vor găsi grabnică și deplină rezolvare!

Cu părintească grijă, vă îndemn pe toți, profesori, elevi și părinți, să puneți credința la fundamentul existenței voastre și să aprofundați bucuria cunoașterii, a științei și frumoasei noastre culturi creștine, românești și europene!

Asupra tuturor invoc binecuvântarea Cerescului Părinte, dimpreună cu cele mai bune urări de sănătate, pace și mult succes!

† N I F O N,

Arhiepiscop și Mitropolit

