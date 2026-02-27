Omul care ține deschis canalul strategic cu Washingtonul. Ce a făcut acest politician spulberă afirmația că parteneriatul dintre România și Statele Unite ar fi „în aer”

În contextul speculațiilor despre posibile „repoziționări” ale SUA în regiune, vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, este prezentat drept unul dintre oamenii-cheie care țin deschise canalele instituționale și întăresc cooperarea de securitate cu Washingtonul, prin contacte oficiale, vizite, agendă și proiecte concrete pe termen lung.

Vizita și întâlnirile oficiale ale lui Cătălin Predoiu în SUA sunt invocate ca exemplu de abordare instituțională, credibilă și utilă: România discută cu partenerul american pe teme de securitate internă, informații și cooperare operațională, în formate oficiale și cu obiective măsurabile.

Despre acest subiect ne-a vorbit Iulian Chifu la DEFENSE ROMANIA.

„Răspunsul este nu. Nu pleacă americanii din România. Sunt cel puțin două elemente care nu se modifică. Primul este proiecția de forță din zona Constanța-Mihail Kogălniceanu. Aceasta este un punct strategic pe care Statele Unite îl au inclus în toate planurile lor. Cât timp acest punct strategic există, el reprezintă și un avantaj pentru România, inclusiv în perspectiva consolidării rolului nostru la Marea Neagră și a dezvoltării hub-ului promis. Acolo va exista întotdeauna un interes american și o prezență de forțe.



Cât despre Deveselu, chiar dacă, în viitor, la un moment dat, ar putea exista negocieri și eventuale retrageri atunci când anumite capabilități nu vor mai fi necesare, în prezent vorbim despre o infrastructură strategică fără egal, esențială în planurile generale de apărare. În consecință, va rămâne acolo. Răspunsul meu este clar: Nu, americanii nu pleacă. La nivel militar nu putem intra în detalii, însă există zeci, sute, poate mii de proiecte bilaterale în derulare, în domeniul apărării, al informațiilor și al securității. Parteneriatul funcționează.



Dacă vrem o comparație relevantă, putem pune alături perioada în care diverse personaje încercau, prin diferite canale informale, să ajungă la administrația Trump și vizita oficială recentă a vicepremierului și ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, în Statele Unite. Întâlnirile pe care le-a avut, în calitate de responsabil pentru zona de securitate, arată foarte clar unde sunt interesele comune și cât de multe proiecte există în desfășurare. În acest moment, afirmația că parteneriatul dintre România și Statele Unite ar fi „în aer” sau pe cale să se rupă este una ideologizată. Realitatea geopolitică arată altceva”, a zis Iulian Chifu, expert în securitate și relații internaționale și fost consilier prezidențial, dar și fost consilier în cabinetul primului ministru, pe probleme de securitate națională.

