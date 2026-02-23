€ 5.0968
|
$ 4.3195
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0968
|
$ 4.3195
 
DCNews Stiri Primul premier declarat homosexual al Olandei a depus jurământul
Data actualizării: 15:15 23 Feb 2026 | Data publicării: 14:58 23 Feb 2026

Primul premier declarat homosexual al Olandei a depus jurământul
Autor: Doinița Manic

imagine cu Rob Jetten, noul premier al Olandei Noul premier al Olandei a anunțat deja planuri de reduceri drastice de cheltuieli. Foto: Agerpres.

Rob Jetten, cel mai tânăr şi primul premier declarat homosexual al Olandei a depus jurământul.

Rob Jetten a depus luni jurământul ca şef al noului guvern olandez, marcând mai multe premiere. El a devenit atât cel mai tânăr prim-ministru din istoria Olandei, cât și primul din formaţiunea sa politică de centru, D66, care deţine această funcţie, dar şi primul premier declarat homosexual din ţară, relatează Agerpres, citând dpa.

Jetten, în vârstă de 38 de ani, şi cabinetul său au fost învestiţi într-o ceremonie condusă de regele Willem-Alexander la Palatul Huis ten Bosch din Haga, la aproape patru luni după alegeri anticipate.

VEZI ȘI: Viața în Olanda, țara în care oamenii sunt prea sinceri și zgârciți

Partidul lui Rob Jetten, victorie surprinzătoare la alegerile din 29 octombrie 2025

Rob Jetten a format o coaliţie cu creştin-democraţii conservatori din CDA şi cu VVD (Partidul popular al libertăţii şi democraţiei, de dreapta). Cele trei partide deţin doar 66 de locuri în camera inferioară a legislativului, care are 150 de locuri, ceea ce înseamnă că guvernul său minoritar va depinde de voturile opoziţiei pentru a adopta legi. Și asta nu este tot. Camera inferioară este extrem de fragmentată şi aproape o treime din locuri sunt deţinute de partide radicale de extremă dreapta, notează dpa. Tocmai din acest motiv sondajele de opinie publică arată că peste două treimi dintre olandezi se îndoiesc că actuala coaliţie va putea duce la bun sfârşit un mandat de patru ani.

D66 al lui Jetten - un partid pro-european, social-liberal a cărui campanie electorală a avut în centru politica climatică, locuinţe mai accesibile şi o poziţie mai dură faţă de migraţie - a obţinut o victorie surprinzătoare la alegerile din 29 octombrie. A reușit să învingă la limită Partidul Libertăţii (PVV), populist de extremă dreapta, condus de Geert Wilders.

Guvernul lui Rob Jetten a anunţat deja planuri de reduceri drastice de cheltuieli 

Executivul a anunţat deja planuri de reduceri drastice de cheltuieli în sistemele de asistenţă socială şi sănătate, promiţând în acelaşi timp investiţii suplimentare de miliarde de euro în apărare.

Guvernul anterior, condus de Dick Schoof, care includea şi PVV, s-a prăbuşit după doar 11 luni, după ce Wilders şi-a retras sprijinul pe fondul unei dispute legate de legislaţia privind azilul. Partidele mainstream au exclus atunci o nouă cooperare cu el, iar grupul său parlamentar s-a destrămat în urma unei revolte interne.

Noul premier Rob Jetten este logodit cu Nicolas Keenan, jucător de hochei pe iarbă din Argentina care are la activ două participări la Jocurile olimpice. În prezent, Keenan joacă pentru clubul olandez HC Klein Zwitserland.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Rob Jetten
olanda
homosexual
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Cresc tensiunile în Alberta din cauza referendumului pentru independența față de Canada. Furie de ambele părți față de Guvernul provinciei
Publicat acum 22 minute
Tradiții în postul Paștelui 2026. Zilele cu dezlegare la pește, vin și untdelemn
Publicat acum 40 minute
Postul despre care nu se vorbește în... Postul Paștelui. Ce ar trebui să facem dincolo de mâncare și mers la biserică
Publicat acum 44 minute
Ucraina revendică noi câștiguri teritoriale în sudul frontului
Publicat acum 54 minute
A cumpărat o Dacia Bigster Full Hybrid nouă, dar e de noaptea minții ce s-a întâmplat în opt luni de la achiziție
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 17 ore si 13 minute
Vești bune pentru pensionari de la ministrul Manole. Mai multe creșteri de venituri, ”fără nicio discuție”
Publicat acum 2 ore si 31 minute
Cine este Mihai Dimian, soluția ”social-democrată” a lui Ilie Bolojan ca ministru al Educației, după două luni de blocaj
Publicat acum 9 ore si 20 minute
Horoscop 23 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 41 minute
Semnal de alarmă din BNR, după ce România a intrat în recesiune tehnică: Singura alternativă
Publicat acum 6 ore si 6 minute
Alerte de Cod Galben. Harta ANM cu zonele vizate de viscol și ninsoare
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close