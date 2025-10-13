€ 5.0903
Data actualizării: 17:24 13 Oct 2025 | Data publicării: 13:58 13 Oct 2025

EXCLUSIV Viața în Olanda, țara în care oamenii sunt prea sinceri și zgârciți
Autor: Alexandra Curtache

WhatsApp Image 2025-10-13 at 09.00.18
 

Alex Oprea este un tânăr român născut în Olanda, astăzi student în anul 2 la Universitatea din Amsterdam unde studiază Inteligență Artificială.

Vorbim despre viața de zi cu zi în Olanda, țara unde se spune că oamenii sunt sinceri… poate prea sinceri. 

Vorbim despre școlile românești din Olanda, despre provocările pe care le întâmpină românii, dar și despre mituri și stereotipuri legate de această țară. 

Departe de România, o emisiune cu și despre românii din diaspora

Emisiunea "Departe de România", moderată de Gabriel Nuță-Stoica, redactor-șef adjunct al site-ului ȘtiriDiaspora, este o emisiune cu și despre românii din afara granițelor țării. În fiecare ediție descoperim povești interesante ale românilor stabiliți în străinătate sau reveniți acasă, vorbim despre aspecte din viața de zi cu zi, probleme de integrare, provocări, dar și despre bucurii și împliniri. Totodată, vom încerca să aflăm ce mai înseamnă România pentru românii din diaspora: "acasă" sau doar țara de origine.
Pe lângă poveștile românilor stabiliți în afara granițelor, în cadrul emisiunii sunt uneori invitați și oficiali ai statului sau lideri politici care ne oferă informații relevante pentru cei din diaspora. 

Emisiunea "Departe de România" se difuzează pe site-ul ȘtiriDiaspora, canalele de Youtube și paginile de Facebook DC News TV, ȘtiriDiaspora și DC News.

