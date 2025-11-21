€ 5.0891
|
$ 4.4184
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.4184
 
DCNews Stiri Romeo și Julieta la Mizil, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO 
Data actualizării: 23:27 21 Noi 2025 | Data publicării: 23:27 21 Noi 2025

Romeo și Julieta la Mizil, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO 
Autor: Alexandra Curtache

De ce citim
 

Profesorul Laurențiu Bădicioiu, unul dintre coordonatorii Festivalului de poezie, epigramă și umor „Romeo și Julieta la Mizil”, este invitatul unei noi ediții De Ce Citim.  

Sâmbătă, 22 noiembrie, începând cu ora 17:00, profesorul Laurențiu Bădicioiu și scriitorul Flaviu George Predescu vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii  De Ce Citim, despre Festivalul de poezie, epigramă și umor „Romeo și Julieta la Mizil”.  

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube și Radio Vocativ, duminica, de la ora 19. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

de ce citim
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Robert Fico exclude modificarea Constituţiei în pofida procedurii de încălcare a dreptului comunitar
Publicat acum 1 ora si 48 minute
Moment emoționant la Vocea României. Chirilă: „Ce cadou mai frumos puteți să-i faceți antrenorului vostru decât să-i promovați muzica”
Publicat acum 2 ore si 3 minute
Romeo și Julieta la Mizil, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO 
Publicat acum 2 ore si 25 minute
Vladimir Putin confirmă primirea planului de pace pentru Ucraina
Publicat acum 3 ore si 1 minut
Îl mai știi pe Tudor Turcu, câștigătorul X Factor 2012? A revenit în forță la dueluri la Vocea României
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 46 minute
Senatoarea POT Valentina Aldea bătută cu ranga, în parcare, de soția... iubitului
Publicat pe 19 Noi 2025
Situație hilară la nodul A0-A1. Titi Aur: E lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am / video
Publicat pe 20 Noi 2025
Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 20 Noi 2025
Alertă pentru toți românii! Actualizați, de urgență, aceste aplicații
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Eugen Teodorovici
Vlad Gheorghe
Alexandru Zidaru
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close