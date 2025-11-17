Horoscop 18 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Marți, 18 noiembrie, Mercur retrograd din Săgetător face un sextil cu Pluto din Vărsător. Un aspect care ne va ajuta în procesul gândirii și în discuții, mai ales când este vorba de a găsi soluții la probleme mai vechi. Mintea ne va fi profundă, analitică și orientată spre adevăr. Nu ne vom lăsa duși de aparențe. Vom comunica conform expresiei "Punct ochit, punct lovit". Vom fi atrași de investigații, strategii și influențarea subtilă a altora.

Luna va tranzita semnul Scorpionului, deci vom avea și o apetență pentru secrete sau pentru a ne ascunde stările.

