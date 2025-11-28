€ 5.0906
Dacii, cel mai viteaz şi drept dintre popoarele tracice? AntiMit, cu Vlad Nistor
Data actualizării: 18:52 28 Noi 2025 | Data publicării: 18:07 28 Noi 2025

EXCLUSIV Dacii, cel mai viteaz şi drept dintre popoarele tracice? AntiMit, cu Vlad Nistor
Autor: Doinița Manic

Vlad Nistor, specialist în istorie antică Vlad Nistor, specialist în istorie antică. Foto: DC NEWS
 

Vlad Nistor, specialist în istorie antică, este invitatul săptămânii la AntiMit, podcastul DC Media Group. 

Au fost dacii cel mai viteaz şi drept dintre popoarele tracice? De unde a pornit această idee şi cât adevăr este în ea? Ce s-a întâmplat în bătălia dintre Mihai Viteazul şi turci? 

Cum a dispărut limba dacă? 

De unde a apărut noţiunea de Dacia Felix, Dacia fericită? 

Acestea, dar şi alte subiecte, le puteţi afla vineri, 28 noiembrie, de la ora 18:00, în ediţia săptămânală a emisiunii AntiMit. Emisiunea se transmite pe DC News şi DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

Rămâneţi alături de noi!

