Dacii, cel mai viteaz şi drept dintre popoarele tracice? AntiMit, cu Vlad Nistor

Vlad Nistor, specialist în istorie antică, este invitatul săptămânii la AntiMit, podcastul DC Media Group.
Au fost dacii cel mai viteaz şi drept dintre popoarele tracice? De unde a pornit această idee şi cât adevăr este în ea? Ce s-a întâmplat în bătălia dintre Mihai Viteazul şi turci?
Cum a dispărut limba dacă?
De unde a apărut noţiunea de Dacia Felix, Dacia fericită?
Acestea, dar şi alte subiecte, le puteţi afla vineri, 28 noiembrie, de la ora 18:00, în ediţia săptămânală a emisiunii AntiMit. Emisiunea se transmite pe DC News şi DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube.
Rămâneţi alături de noi!
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu