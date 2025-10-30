Amalia Năstase și dr. Nicolae Krilovici vorbesc despre cele mai moderne tehnici stomatologice care transformă complet zâmbetul: de la zirconiul rezistent și inlay-urile ceramice, până la reconstrucția totală a danturii fără metal.

Zirconiul și soluția protezării estetice fără metal

"Zirconiul este mult mai rezistent decât celelalte tipuri de ceramică" – dr. Nicolae Krilovici

Refacerea completă a danturii

"Mercurul rămâne în organism: recent mi-am făcut o analiză de sânge și încă am urme de mercur, de la carii de acum 40 de ani" – Amalia Năstase.

Bomba chimică din lucrările dentare

"Este o "bombă chimică" pentru că lanțurile de molecule din compozit, după întărire cu lampa, rămân parțial nelegat, iar aceste molecule rămân în continuare active și pot afecta organismul" – dr. Nicolae Krilovici

Inlay-urile din ceramică

"Această procedură este mult mai complexă, implică laboratorul dentar, iar modul de procesare a ceramicii este similar cu cel folosit la coroane. Este mai scumpă" – dr. Nicolae Krilovici.

Parodontoza

"Parodontoza este o problemă frecventă și, din păcate, foarte puțin mediatizată în România. Lumea nu este educată să știe cum să o prevină sau să o țină sub control, pentru a proteja osul" – dr. Nicolae Krilovici.

Cum alegi un doctor bun în stomatologie

"Trebuie să știi câți ani are în domeniu și ce lucrări a realizat anterior. Majoritatea pot arăta poze cu lucrările lor anterioare" - Amalia Năstase.

Riscurile "dinților în 24 de ore"

"Nu ai cum să faci toți dinții într-o zi" – Amalia Năstase.

Standardul de aur în stomatologie

"Când spui Hollywood totul trebuie să fie foarte alb de zici că e faianță" – dr. Nicolae Krilovici.

