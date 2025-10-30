€ 5.0856
Data publicării: 18:17 30 Oct 2025

EXCLUSIV Zâmbet de Hollywood. Amalia Năstase și dr. Nicolae Krilovici, la DC Medical și DC News
Autor: Doinița Manic

Amalia Năstase, la DC Medical și DC News Amalia Năstase, la DC Medical și DC News
 

Amalia Năstase și dr. Nicolae Krilovici dezvăluie secretul dinților perfecți. Care este bolmba chimică pe care mulți o avem în gură.

Amalia Năstase și dr. Nicolae Krilovici vorbesc despre cele mai moderne tehnici stomatologice care transformă complet zâmbetul: de la zirconiul rezistent și inlay-urile ceramice, până la reconstrucția totală a danturii fără metal.

Zirconiul și soluția protezării estetice fără metal

"Zirconiul este mult mai rezistent decât celelalte tipuri de ceramică" – dr. Nicolae Krilovici

Refacerea completă a danturii

"Mercurul rămâne în organism: recent mi-am făcut o analiză de sânge și încă am urme de mercur, de la carii de acum 40 de ani" – Amalia Năstase.

Bomba chimică din lucrările dentare

"Este o "bombă chimică" pentru că lanțurile de molecule din compozit, după întărire cu lampa, rămân parțial nelegat, iar aceste molecule rămân în continuare active și pot afecta organismul" – dr. Nicolae Krilovici

Inlay-urile din ceramică

"Această procedură este mult mai complexă, implică laboratorul dentar, iar modul de procesare a ceramicii este similar cu cel folosit la coroane. Este mai scumpă" – dr. Nicolae Krilovici.

Parodontoza

"Parodontoza este o problemă frecventă și, din păcate, foarte puțin mediatizată în România. Lumea nu este educată să știe cum să o prevină sau să o țină sub control, pentru a proteja osul" – dr. Nicolae Krilovici.

Cum alegi un doctor bun în stomatologie

"Trebuie să știi câți ani are în domeniu și ce lucrări a realizat anterior. Majoritatea pot arăta poze cu lucrările lor anterioare" -  Amalia Năstase.

Riscurile "dinților în 24 de ore"

"Nu ai cum să faci toți dinții într-o zi" – Amalia Năstase.

Standardul de aur în stomatologie

"Când spui Hollywood totul trebuie să fie foarte alb de zici că e faianță" – dr. Nicolae Krilovici.

Amalia Năstase
dr. Nicolae Krilovici
stomatologie
